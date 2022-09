Abrieron cupos para matriculas en colegios distritales de Bogotá para el 2023

COLEGIO REPÚBLICA DEL ECUADOR. FOTO: CONTRALORÍA DISTRITAL

Desde el pasado jueves 8 de septiembre se abrieron las inscripciones para solicitar cupos escolares en los colegios distritales de Bogotá, para todos los grados. Tendrán plazo hasta el 3 de octubre para realizar el proceso a través de la página de la Secretaría de Educación, donde se deberá realizar todo el proceso de presentación de documentos y demás trámites para que los estudiantes garanticen su educación para el 2023.

En total son 3 etapas para oficializar el proceso de matrícula, como lo señalamos anteriormente, ingresando a la página web de la Secretaría de Educación se despliega una opción para la inscripción, el primer paso será descargar el formulario donde se solicita un cupo nuevo, o traslado para estudiantes antiguos, o entre colegios.

El formulario le pedirá unos datos personales tanto del estudiante como del acudiente, hay un espacio si el menor tiene hermanos y los padres de familia desean que estudien la misma institución, y al finalizar, sujeto a la disponibilidad de cupos, se mostrará los colegios que están disponibles.

El de estudiantes antiguos se habilitará desde nel 11 de noviembre, hasta el 11 de diciembre, que será un proceso similar y que también estará sujeto a disponibilidad de cupos para cada institución. Todo este proceso es gratuito y no necesita intermediarios, enfatiza el distrito.

En esta etapa hay una aclaración: “Los estudiantes con discapacidad podrán adjuntar en el formulario el diagnóstico, certificación o concepto médico emitido por el sector de salud”.

Luego, la segunda etapa es para consultar el estado de las solicitudes, para esto la Secretaría de Educación explica:

“Debes estar atento a la publicación de los resultados en las siguientes fechas: Del 11 de octubre al 28 de noviembre del 2022 para ingresar a grados preescolar. Del 14 de diciembre del 2022 al 17 de enero del 2023 para ingresar a grados de 1° de primaria en adelante. RECUERDA ACEPTAR EL CUPO ASIGNADO dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación del resultado. Si no aceptas la asignación del cupo se entenderá que no estás interesado(a) y se liberará”.

En caso de que se le apruebe el cupo para ingresar a la institución educativa, los acudientes deberán acercarse al colegio en un plazo no mayor a 5 días, posteriores a la aceptación, donde deberán presentar unos documentos, que dependan al nivel que deseen ingresar. En caso de no hacer esto no se formalizará el proceso.

Tenga en cuenta que podrá elegir entre 3 y 10 colegios de su preferencia, que estén más cerca del lugar de residencia, además, dentro de los requisitos de formalización se exigirá carné de vacunas al día, afiliación al Sistema General de Seguridad Social, certificados de escolarización, entre otros.

Si el estudiante es extranjero, la Secretaría especifica a los venezolanos, estos tendrán que presentar una copia del documento de identidad (visa, permiso especial de permanencia y/o cédula de extranjería de los acudientes), además, deberá presentar los certificados del grado anterior, legalizado y apostillado.

En caso de no contar con este último requisito, de manera gratuita se realizará una valoración pedagógica, donde se evaluarán los conocimientos del estudiante y se determinará el grado al que podrá ingresar.

A continuación, podrá ver todos los documentos y requisitos solicitados:

Documentos inscripciones colegios distritales. Tomado de la Secretaría de Educación.

Adicionalmente el distrito anunció la inversión de 382 mil millones de pesos, destinados a la renovación de colegios públicos, interviniendo 574 instituciones en 367 sedes, pero, con el objetivo de hacerlo en el 100 % de la red de educación.

