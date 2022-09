A prisión presunto implicado en desaparición de ingeniero forestal en Antioquia

El profesional está desaparecido desde el pasado domingo 3 de abril.

El ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, de 26 años de edad, completa más de cinco meses desaparecido y aún no hay mayores rastros de su paradero. Mientras la familia busca, la Fiscalía General de la Nación consiguió enviar a prisión a un presunto responsable de su desaparición forzada.

El hombre acusado es José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito. Él hace parte de la banda criminal El Mesa, que delinque en el municipio de Bello y otras poblaciones del departamento de Antioquia. El ente acusador dice tener material probatorio suficiente para vincular a Huevito al caso, reportado el pasado 4 de abril en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento.

La Policía Nacional capturó recientemente al sindicado y lo presentó ante un fiscal destacado ante el Gaula de la Seccional Antioquia. No obstante, alias Huevito negó su responsabilidad en la desaparición del contratista de la empresa canadiense WSP, vinculada al proyecto de la controvertida Hidroeléctrica Ituango. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ha emprendido tres búsquedas en terreno para tratar de ubicar a Peláez, que hasta el momento han sido infructuosas.

Cabe recordar que, según el testimonio que dio Claudia Yepes a Infobae Colombia, Peláez estuvo en una reunión sobre el mediodía. Su equipo de trabajo lo condujo hasta el hotel donde se estaba hospedando sobre las 3 de la tarde y los demás funcionarios se devolvieron a Medellín. Él se quedó en el municipio porque debía adelantar otra reunión al día siguiente y en la noche llamó a su mamá.

“Esa última vez que hablamos él estaba muy cansado, incluso bostezaba mucho que tenía mucha hambre, dijo que iba a ir a mirar si conseguía pollito en alguna parte y que tenía que llegar a dormir porque iba a madrugar al día siguiente pues a otra reunión que tenía”, sostuvo Yepes.

Andrés Camilo tenía planes de volver a Jericó, donde vive su familia, para pasar los días de Semana Santa juntos y aprovechar algunos compensatorios laborales que tenía pendientes. Para esa fecha hacía unas dos semanas que no estaban juntos.

El último registro que quedó de él fue un video de la cámara de seguridad del hotel, del cual salió en horas de la madrugada del 4 de abril. Según lo que declaró un subintendente de la Policía, Peláez también fue visto caminando en ese lapso en el parque principal del municipio.

Al parecer, según el diario local El Colombiano, él estaba acompañado de dos personas. No obstante, cuando estas fueron localizadas e interrogadas, no ofrecieron ninguna información de utilidad para dar con su paradero. Andrés Camilo no le había manifestado a su mamá ninguna situación de riesgo. Sin embargo, ella cree que está retenido por un grupo armado organizado.

La Gobernación de Antioquia ha ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita conocer su paradero o lo que pudo ocurrir.

En el momento de su desaparición, Andrés Camilo Peláez Yepes llevaba puesto un pantalón gris, una camiseta gris con un estampado que lee “Yellowstone”, gorra negra y tenis de color verde oscuro. También vale la pena recordar que mide 1,73 m y tiene cabello liso y negro. Quienes tengan información sobre él deben comunicarse a las líneas: 123 - 6048618040 - 3003570191 - 3105678756

