Diva Jessurum dio más detalles de cómo venció el cáncer y explicó qué es ‘el ayuno de Daniel’

Diva Jessurum, presentadora colombiana. Foto: Instagram @divajessurum

Durante los últimos días Diva Jessurum ha sido noticia en el país no por sus programas de televisión o sus entrevistas, sino porque el pasado domingo 4 de septiembre reveló que había batallado contra el cáncer de seno, enfermedad que logró superar.

“Hoy que con gran felicidad puedo decir que el cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia y quizás a alguien, en algún momento, le pueda servir”, con estas palabras fue que la periodista empezó un extenso texto que publicó en su perfil de Instagram, a la vez que compartió un video en el que decía: “Soy Diva Jessurum. Sí, la única diva de la televisión colombiana y ¿sabes qué? yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Si yo pude, tú puedes”.

De este modo, fue que la barranquillera dio a conocer de su lucha contra la enfermedad. Ahora, en lo corrido de estos días desde su revelación, Diva Jessurum ha ido ampliando la información sobre su proceso; por ejemplo, en otro texto que compartió después, escribió: “... Después les cuento qué pasó cuando me quedé sin pelo... les contaré de mis síntomas y cómo el ‘Ayuno de Daniel’ me regaló dos milagros... Uno de ellos me protegió de ser mutilada”.

En este orden de ideas, una de las cosas que la presentadora ha comenzado por explicar desde entonces es el ‘Ayuno de Daniel’; fue así como el sábado 10 de septiembre publicó un video en Instagram y comentó al respecto:

“¿Y cómo vencí el cáncer? lo hice a través de una herramienta maravillosa llamada fe. Yo creo mucho en Dios y me refugié en el ‘Ayuno de Daniel’ que nos invita a ayunar, orar y diezmar y, de ñapa, seguí todas las indicaciones de los médicos. Y gracias a eso fui bendecida con dos milagros maravillosos y por eso hoy estoy aquí contándoles que sí se puede vencer el cáncer... con fe, se puede vencer el cáncer”.

Aquí el video de lo expresado por Diva Jessurum:

Diva Jessurum habló del ‘Ayuno de Daniel’, que practicó durante su enfermedad: “Con fe se puede vencer el cáncer”

El origen de ‘El Ayuno de Daniel’ data del Antiguo Testamento, dicha dieta está inspirada en el ayuno que practicó el profeta Daniel durante tres semanas.

Aunque Diva Jessurum realizó este ayuno con el objetivo de sanar su enfermedad, otras celebridadades como el actor estadounidense, Chris Pratt, la han usado para mantenerse en forma. Es de recordar que, el nombre de Pratt es reconocido por su trabajo en sagas como ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘Jurassic World’ y ‘Los Vengadores’.

Por otro lado, más allá de revelar detalles sobre su superado cáncer de seno, Jessurum también ha sacado un espacio en sus redes sociales para compartir mensajes motivacionales, por ejemplo, el jueves 8 de septiembre expresó en un video:

“Date el derecho a sentir. Si sientes miedo, siéntelo. Si sientes angustia, incertidumbre, impotencia, ganas de llorar, ganas de estar solo, hazlo. Piensa en ti en ese momento y hazlo. Vive tu dolor, exprésalo, pero hay un momento en el que pones pausa, respiras profundo y lo entregas, entrégaselo a Dios y a los Ángeles para que se lo lleven por allá lejos.... respira vida, respira paz, respira amor y respira tranquilidad... válido para todas las circunstancias de la vida”.

Aquí el video de lo expresado por Diva Jessurum:

Mensajes motivacionales de Diva Jessurum

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: