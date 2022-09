Liceth Córdoba se defendió de las críticas por defender a su esposo, Lowe León

Liceth Córdoba respondió de forma contundente a los ataques que enviaron sus haters a través de las redes sociales. Tomada de Instagram @licethcordobar

La disputa legal entre Andrea Valdiri y Lowe León por la paternidad de Adhara, llegó a no muy bueno términos debido al enfrentamiento que protagonizan en los estrados judiciales cuando el pasado 9 de septiembre se conoció que una jueza permitió que se practicara la prueba de ADN para determinar si el cantante es el padre de la menor.

Así lo dio a conocer el abogado del artista a través de sus redes sociales, celebrando la decisión de la jueza de permitir la prueba con la que se determinaría que Adhara es hija de Lowe León y podrá llevar su apellido:

“Hoy no solamente es un logro para mi defendido Lowe León y la justicia Colombiana, sino un acto de justicia para su pequeña hija. Les queremos informar que nuestra actitud dentro del proceso judicial, será plenamente conciliadora, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el proceso pueda llevarse en total armonía y con la mayor celeridad posible, no pretendemos oponernos a ninguno de los procedimientos ni pruebas decretadas dentro del proceso judicial”, agregó Mauricio Cuello, representante legal del cantante.

Otra de las que celebró la providencia proferida por la jueza fue Liceth Córdoba, esposa del cantante que a través de sus redes sociales felicitó a su pareja, con un emotivo texto en el que aseguró que se le concedió legalmente lo que siempre había buscado: “Bravo papá, lo que siempre buscaste hoy lo ordena la justicia”.

El comentario de la abogada no cayó bien entre los seguidores de Andrea Valdiri, quienes afirman que ella no es quien debería estar dando su opinión respecto a esta situación debido a que no tiene la competencia porque sostiene una relación sentimental con la principal parte involucrada en el hecho. Por tal motivo, Córdoba compartió un contundente mensaje en el que aseguró que Lowe León no fue el primero en involucrar a la menor en lo que ocurrió.

Y agregó: “Lowe no necesita que yo lo defienda, porque le abundan elementos de prueba para desacreditar y desvirtuar tanta porquería que le han tirado. (Dentro del proceso legal reposará toda evidencia legalmente recolectada)”, fueron las primeras palabras que utilizó la abogada para responder a los ataques en redes.

Las reacciones no tardaron en aparecer, ya que el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido en Instagram lo que generó algunos comentarios de los internautas que destacan: “independiente del proceso, eso no le corresponde a ella, eso es entre Lowe y Valdiri”; “ay que fastidio esa señora, no vive ni deja vivir”; “esa no tiene velas en ese entierro, quién le dijo que podía opinar”, entre otros.

A continuación, la respuesta de Liceth Córdoba a las críticas:

Liceth Córdoba respondió a las críticas por defender a Lowe León de los ataques en redes sociales por fallo que permite prueba de paternidad. Tomada de Instagram @rechismes

Cabe recordar que, en medio del proceso legal, el cantante estuvo esperando su otro hijo junto a Liceth Córdoba, su actual esposa, esto mientras que Andrea sostiene un romance público con Felipe Saruma.

Lowe León, exnovio de la influencer y empresaria Andrea Valdiri, anunció en septiembre de 2021, a través de sus redes sociales que hablaría sobre lo que sucedió entre él y la bailarina, pues consideraba que su nombre estaba siendo “manchado”.

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad. La verdad hace honor a la justicia, supe callar con inteligencia cuando fue debido. Es momento de hablar Colombia, nos vemos este miércoles a las 7:00 de la noche. Caso: Andrea Ospino Valdiri”, escribió el cantante a través de una historia en Instagram.

