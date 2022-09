Camilo explicó el origen de su bigote y reveló de quién copió el ‘look’

Camilo Echeverry reveló el origen de su famoso bigote y de quién copió el look. Foto: Instagram @camilo

Son varias las dudas que surgen en torno a los comportamientos de Camilo y Evaluna Montaner, pues su imagen un tanto despreocupada con apariciones en conciertos sin calzado, hacen pensar que al interprete de Ropa Cara realmente su estilo es lo que menos le preocupa como dice su canción.

Los seguidores de la pareja que ahora tiene en sus manos a su primogénita, Índigo, enloquecen con cada una de sus apariciones y recientemente ocurrió al rumorearse que Evaluna estaría esperando la llegada de un segundo hijo, debido a fuerte pronunciación de su vientre, sin embargo, la pareja desmintió tales afirmaciones que circulaban en redes sociales.

También el colombiano suele hacer varias dinámicas con sus seguidores cuando llega a alguna ciudad, para que su ‘Tribu’ como se hacen llamar sus clubs de fans, puedan encontrar en algún punto de la ciudad en la que está de visita algunas entradas para que puedan ver sus presentaciones. Así lo hizo en su última presentación en Madrid, donde a través de sus redes sociales reveló que había escondido tres boletas para su show en uno de los parques de la capital española.

Algo que siempre ha llamado la atención de los seguidores del artista es su apariencia física, pues en una reciente conversación que sostuvo con el productor musical Pepe Garza, el colombiano habló de todo el proceso que vivió para poder adaptarse a su bigote que lo ha hecho tan reconocido a nivel mundial junto con su talento para la música.

Esto, debido a la cantidad de críticas que recibió cuando optó por el que sería su sello en lo que se refiere a la imagen personal, ya que en repetidas ocasiones le decían a través de mensajes en sus redes sociales que “odiaban” su bigote.

“Cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer”, fueron las primeras declaraciones de Camilo, quien además dijo que los pocos vellos que le salían en el rostro comenzó a peinarlos hacia arriba.

Pese a los malos comentarios que recibía Camilo Echeverry en sus redes sociales, esto le sirvió de motivación para dejarse crecer el bigote que le ha servido de toque diferenciador en sus apariciones en público, además, la buena suerte que le ha traído en sus composiciones musicales que se convierten en éxito a pocas horas de su estreno.

“Me gustó tanto esa reacción que dije ‘¿Sabes qué?, me lo dejo’. Luego me vi al espejo y dije ‘es por acá’”, fue lo que agregó el cantante a la entrevista con Pepe Garza, adicionalmente, señaló que aunque su imagen le gustó desde el primer día, pasó por momentos en los que se cuestionó todo y no se sentía identificado con el bigote que decidió cortar rápidamente.

¿Qué lo convenció de nuevo dejarse crecer el bigote? Todo parece indicar que quiso parecerse a Pancho Villa, pero lo comparaban más con el artista Salvador Dalí, por lo que después que le volvió a crecer, aseveró que “listo, ahora si este soy yo”.

“Me preguntaban que si es por Salvador Dalí, pero yo digo que tiene más de Pancho Villa”, dijo entre risas.

Aquí puede ver la confesión de Camilo, desde el minuto 25:10 cuando comenzó a hablar de su bigote:

