Germán Vargas Lleras pide al Gobierno que garantice el derecho a la propiedad privada

El ex candidato presidencial y el partido Cambio Radical se mostraron en desacuerdo con la 'Ley de Solidaridad Sostenible'.

Siguen las denuncias porque no cesan las invasiones a predios en el Cauca, Cesar, Huila y Valle del Cauca, por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes quienes exigen su derecho sobre estas tierras “ancestrales”, mientras que dueños y trabajadores exigen su derecho a la propiedad privada y al trabajo.

Sobre el anterior tema, el expresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, en su columna dominical de El Tiempo (ET) se refirió y señaló que el Gobierno Nacional debe priorizar los operativos que permitan la retoma de los predios a sus dueños tras las invasiones.

“En La Jagua, Copey, La Gloria, Tamalameque, Astrea, San Martín y en Chimichagua, en el Cesar, se produjeron invasiones en 14 predios. Todos están pendientes de que se programen fechas para dar cumplimiento a las órdenes de desalojo. Ya veremos qué pasa”, señaló Vargas Lleras en su columna, resaltando que a pesar del anunció de desalojo de 48 horas del Gobierno Nacional, no ha pasado nada.

Vargas Lleras dice que la situación más complicada está sucediendo en el Cauca, pues grandes hectáreas de tierra productivas han sido invadidas , lo que ha generado multimillonarias perdidas, ya que los invasores de estos predios no dejan laborar a los trabajadores.

“Lo más grave está ocurriendo en el norte del Cauca. Allí se han afectado 71 predios en extensión superior a las 5.000 hectáreas, lo que ya ha ocasionado pérdidas por más de 40.000 millones de pesos. En Corinto, invasores encapuchados argumentan que las poblaciones han crecido pero la tierra no, y se enfrentan a trabajadores cañeros que intentan defender sus puestos de trabajo”, señaló Vargas Lleras en su escrito.

Según Vargas Lleras, las autoridades municipales han señalado que no tienen el apoyo de las fuerzas militares para intervenir en esta situación y producir la retoma de precios por parte de los propietarios: “Tampoco se da curso a las querellas y no queda más camino que las acciones penales, que tampoco se investigan. ¿Hay alguien multado o siquiera detenido por incurrir en estos delitos? Me temo que no. Aquí, paradójicamente, a los que se protege es a los invasores, para quienes las autoridades han habilitado toda suerte de mecanismos de diálogo y concertación”.

El exvicepresidente señaló que teme porque dentro de poco estos grupos se tomen otras propiedades, y no solo tierras, como lo son casas y apartamentos o comercios: “Me temo que no falta mucho para que empiecen a tomarse viviendas, apartamentos, locales y oficinas en las ciudades. ¿Por qué no? Una vía moderna de expropiación”, dijo Vargas en su columna en El Tiempo.

En esta columna, su autor señala que el .gobierno debe priorizar todos los operativos y demás que permitan efectivamente que los dueños de estas tierras recobren la potestad de los mismo y sigan los trabajos y actividades cotidianas que se realizan en estas fincas.

“El Gobierno debe impartir instrucciones perentorias a las autoridades para evitar que estas conductas se propaguen y que cada quien o grupos ilegales asuman la defensa de los bienes por la fuerza, fenómeno que ya empieza a observarse. Porque en este como en muchos otros frentes no puede haber mensajes equívocos”, señaló enfáticamente el exvicepresidente y exministro de vivienda Vargas Lleras en esta columna en El Tiempo.

