Vuelta a España 2022: Miguel Ángel López feliz por el cuarto puesto, aunque lamenta no poder llegar al podio: “No fue un año fácil”

El corredor colombiano mantuvo el cuarto lugar en la clasificación general. Foto: Astana

La Vuelta a España está a punto de llegar a su fin. La penúltima fracción de la Ronda Ibérica trajo consigo los últimos ascensos de la alta montaña y en la que nuevamente el corredor ecuatoriano, Richard Carapaz, se impuso tras liderar la fuga y pese a la presión del pelotón, mantuvo el ritmo alto y fuerte en los últimos kilómetros, cruzando la línea de meta con un tiempo de 04H 41′:34″.

Por el lado de los colombianos, Miguel Ángel López del Astana fue el más destacado del día al culminar en la octava posición a 0:15″, Sergio Higuita del Bora Hangrohe fue décimo a 0:32″, Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost terminó en la casilla 15 a 1:23″. Harold Tejada del Astana fue 53 a 12 y el último de los colombianos en cruzar la línea de meta fue Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates que fue 132 a 31:58.

La última jornada de la Vuelta España se llevará a cabo entre Las Rozas y Madrid, un recorrido llano de 96.7 kilómetros con un final preparado para que se dispute en un esprint explosivo en los últimos metros. El tramo también servirá para que los corredores celebren el final de las tres duras semanas y como es costumbre, se espera que no hayan ataques en el grupo de los favoritos.

El corredor del Astana fue el mejor colombiano en la etapa. Foto: Astana - Oficial

“Una pena no entrar en puestos de privilegio, pero lo intentamos”

El corredor colombiano, Miguel Ángel López habló con la prensa tras culminar la penúltima etapa de la Vuelta a España, hizo un balance de la carrera, se mostró contento por terminar en el cuarto lugar pero lamentó no poder conseguir un puesto en el podio. Es importante señalar que Remco Evenepoel se convirtió en virtual campeón de la Rona Ibérica, en segundo lugar quedó Enric Mas del Movistar Team a 2:05″ y el tercer puesto fue para Juan Ayuso del UAE Team Emirates que quedó a 05:08″ del belga. La diferencia entre el español y Superman solo fue de 52 segundos.

“Quedamos satisfechos, es una pena no entrar en esos puestos de privilegio pero lo intentamos, al final se probó pero los demás creo que supieron llevar la carrera. El UAE ha hecho muy bien la estrategia, tenía buenos hombres al final y era un poco complicado. Quedamos cuartos y a disfrutar, no ha sido un año muy fácil para mí”, afirmó Miguel Ángel López.

Además el corredor aprovechó para enviar mensajes de agradecimiento. “Quiero darle las gracias al equipo que de inicio a fin ha estado muy atento conmigo y el gran trabajo que se hace día a día a veces no se resalta pero los compañeros se han portado a la altura, estar arropado por un gran compañero como Vincenzo (Nibali) en su último año, pues es un gran honor para mí y luego lutsenko es una gran persona y un gran corredor que me ha aportado bastante, al igual que en todas las tres semanas a todo el equipo y a mi familia que siempre está ahí”.

Por último el corredor colombiano resaltó su recuperación tras abandonar el Giro de Italia y destacó que estuvo cerca disputando con los favoritos al título . “No fue un año fácil, el abandono del Giro, la para que tuve de esas seis o siete semanas sin bicicleta no ha sido fácil, luego tuve un mes y medio para preparar La Vuelta pero no era fácil. Lo importante es que estuvimos ahí dando la pelea día a día muy cerca. Nos vamos con un sabor agridulce porque aspiraba estar en esos puestos de privilegio pero se luchó de inicio a fin, ese es el resultado, al final eso es lo que tenemos y ya está”.

