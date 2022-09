Rigoberto Urán: cuánto dinero ganó por su victoria de etapa en la Vuelta a España

Rigoberto Urán EF Education EasyPost Foto: EF Education EasyPost

La victoria del colombiano Rigoberto Urán en la etapa 17 de la Vuelta a España 2022 ha dejado más que un buen sabor de boca para él y su equipo EF Education EasyPost, pues también el triunfo se ve representado en puntos para la tabla de descensos de la UCI y para el bolsillo de cada uno de los miembros del equipo que se encuentran en la carrera.

El paisa logró hacerse a su primera victoria en la ronda ibérica y con ella a 11 mil euros, lo que equivale en pesos colombianos a cerca de 48 millones, esto será repartido entre todos los compañeros del EF, mecánicos, chefs, etc., como parte de un reconocimiento que se suele hacer a la labor de todos ellos, quienes hacen un trabajo silencioso, pero igual de importante al de los pedalistas.

La escuadra norteamericana no había tenido una victoria hasta el momento en la competencia, por lo que esto resulta ser un respiro para todo el conjunto, pues desde un inicio las cosas no salieron como se esperaba con Rigo y Esteban Chaves quienes eran los encargados de pelear la general ante los rivales, no pudieron seguirle la rueda desde los primeros días claves a los corredores más fuertes, perdiendo tiempo importante en la contrarreloj y algunas jornadas de montaña que se subieron muy rápido.

Chaves abandonó al inicio de la tercera semana, mientras Rigo encontró la victoria luego de ser constante en la búsqueda de resultados para su equipo. Para el colombiano era una necesidad ganar después de tener una temporada un poco rara gracias al covid 19 y algunas caídas que se presentaron en competencia.

Esto hizo que tuviera poco protagonismo en las carreras por etapas en las que se enlistó, pero sobre todo en uno de sus principales objetivos del año: el Tour de Francia, en donde se vio bastante vulnerable ante la imposición de un nuevo pedaleo por parte de los ciclistas más jóvenes del pelotón.

Aún así alcanzó a ser puesto 25 de la ronda francesa, reconociendo que no fue una buena presentación. En la ronda española buscó dar vuelta a ese mal momento que pasó en Francia.

Ahora le queda resistir tres jornadas más en el top 10 con los más fuertes para poder terminar una gran labor con el equipo estadounidense.

<b>Sobre el futuro de Rigo</b>

El cafetero de 35 años terminaría contrato esta temporada con el EF tras siete años liderando los intereses del equipo en las grandes vueltas, según se dio a entender, Urán podría seguir al menos un año más en la escuadra, pero quizás cambiando un poco de rol en las rondas de tres semanas teniendo en cuenta que a partir del 2023 llegará como jefe de filas el ecuatoriano Richard Carapaz proveniente del Ineos Grenadiers.

Rigo sería uno de los gregarios de lujo del carchense para las rondas más importantes, aunque en algunas carreras seguiría teniendo un papel importante a desarrollar de cara a las clasificaciones generales. Habrá que esperar la oficialización tanto del equipo como del deportista anunciando su continuidad en el EF o bien su cambio de equipo.

