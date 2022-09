Santos Borré titular en la derrota del Eintracht Frankfurt ante Wolfsburgo en la Bundesliga

El colombiano fue titular en el encuentro entre Eintracht Frankfurt y Wolfsburgo. Foto: @Eintracht

Derrota para el Eintracht Frankfurt en su casa. El equipo que es dirigido por el técnico Oliver Glasner cayó por la mínima diferencia en la sexta fecha de la Bundesliga. El delantero colombiano, Rafael Santos Borré fue titular pero no brilló, mientras que Maxence Lacroix anotó el único gol del compromiso tras un error del portero Kevin Trapp

El colombiano disputó su sexto partido con en el Eintracht Frankfurt en lo que va la temporada en la Bundesliga y fue la tercera vez en la que el técnico Oliver Glasner lo alineó como titular en el equipo. El exdelantero de River Plate no ha podido ser contundente de cara a la portería rival ya que en los más de 250 minutos que ha tenido en cancha, solo ha podido marcar en una ocasión, en la goleada 4-0 ante el RB Leipzig.

Ahora el Eintracht Frankfurt deberá prepararse para enfrentar el próximo martes 13 de septiembre en la al Marsella, equipo en el que milita Luis Javier Suárez, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League y el duelo se llevará a cabo en el Vélodrome. La séptima fecha de la Bundesliga se llevará a cabo el sábado 17 y el Frankfurt enfrentará al Stuttgart en el Mercedes Benz Stadium.

Un ambiente inigualable en el Deutsche Bank Park

El encuentro por la sexta fecha de la Bundesliga enfrentó al Eintracht Frankfurt y al Wolfsburgo, un partido en el que los dos equipos llegaron con la necesidad de sumar tres puntos debido a su momento en la tabla. El partido empezó con mucha intensidad pero con los dos equipo bien parados en el campo juego y buscando espacios a espaldas de los defensores rivales.

El entrenador Glasner optó por un 4-2-3-1 con el colombiano en punta y como el único atacante en solitario, sin embargo, le costó generar riesgo en la portería rival debido a la marca férrea por parte de la defensa rival. Kolo Muani trató de sorprender pero el esférico se fue por muy poco. Luego Evan Ndicka trató con un potente cabezazo pero el esférico se fue por encima del horizontal.

El Eintracht Frankfurt sostuvo el control de la pelota pero no pudo ser contundente en los últimos metros. Al 37′ Rafael Santos Borré trató de sorprender con un disparo al borde del área pero el balón se fue desviado. El empate se mantuvo en el marcador y así llegó el descanso.

Partido entre Eintracht Frankfurt y Wolfsburgo. Foto: @Eintracht

El error de Trapp se pagó caro

En la segunda parte Wolfsburgo fue mucho más intenso para atacar, sin embargo el Frankfurt se paró bien en la cancha Lukas Nmecha trató de sorprender con un disparo cruzado pero este siguió de largo. Al 59′ un centro a través de un tiro de esquina se fue cerrando, el portero Kevin Trapp salió a buscar el encuentro con la pelota para tratar de rechazar con los puños, sin embargo, el esférico siguió de largo y Maxence Lacroix con un cabezazo anotó el primero del partido.

Tras el error del portero, Wolfsburgo se tomó confianza y adelantó las líneas de ataque. Al minuto 64′ el entrenador del Eintracht Frankfurt tomó la decisión de modificar la plantilla y el delantero colombiano, Rafael Santos Borré, fue sustituido por Lucas Alario. Un partido discreto para el exjugador de River Plate que solo ha podido marcar un gol en lo que va la temporada en la Bundesliga.

El juego se cerró en el medio campo, la visita dejó de ser tan intensa en ataque para no ceder espacios en su área, mientras que el Frankfurt no encontró cómo trasladar el balón hasta la última línea. Alario trató con un potente remate pero el balón salió desviado, minutos después Jesper Lindstrom también trató de sorprender pero no fue preciso. El encuentro llegó a su fin y el Eintracht cedió puntos en su casa.

