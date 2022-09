Rafael Santos Borré regresó a la Champions League, con el Eintracht Frankfurt: así fue su primera participación

Rafael Santos Borré regresa a la Champions League, con Eintracht Frankfurt: así fue su primera participación REUTERS/Kai Pfaffenbach

El delantero colombiano Rafael Santos Borré volverá a disputar la UEFA Champions League seis años después, ahora defendiendo la camiseta del Eintracht Frankfurt de Alemania. El regreso del futbolista se dará en el partido de su equipo en condición de local contra el Sporting Lisboa de Portugal. Este será el tercer partido del canterano del Deportivo Cali, el primero en la fase de grupos.

La historia de Santos Borré y la Champions League no es muy extensa. El debut en el torneo de clubes más importante de Europa se dio hace seis años cuando transcurría su primera experiencia en el viejo continente. Fue con el Villarreal, a donde llegó en condición de préstamo tras no sumar los minutos deseados en el Atlético de Madrid. Su rival en la fase previa de la Liga de Campeones fue el AS Mónaco. El resultado favoreció a los franceses que se impusieron en el global 3-1, Rafael dio la asistencia del único gol del ‘submarino amarillo’.

En esa misma temporada, Borré, que era acompañado por Alexandre Pato en la delantera y referente como Manu Trigueros, Samu Castillejo y Sergio Asenjo, disputó por primera vez la Europa League. En ese entonces fueron siete partidos y dos goles. Sus rivales fueron Zurich de Suiza, FCSB de Suiza, a quien le marcó en el empate 1-1, Ankaraspor de Turquía y la AS Roma de Italia, contra quien marcó en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final.

Luego de este periplo con el Villarreal donde en total disputó 30 partidos y marcó cuatro goles, regresó a Suramérica para jugar con River Plate, club en el que consiguió cinco títulos siendo la Copa Libertadores del 2018 el más destacado. La Copa de Argentina, Supercopa de Argentina en dos ocasiones y la Recopa Sudamericana completan el palmarés del delantero.

En esta edición 2022-2023 de la UEFA Champions League, el Eintracht Frankfurt accedió tras derrotar en la final de la UEFA Europa League a Rangers de Escocia con una estelar actuación de Santos Borré en la final marcando el gol del empate y anotando en la tanda de penaltis el cobro definitivo que les permitió alzar el trofeo de campeón. Sus rivales a parte del Sporting Lisboa el Olympique de Marsella y el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

En su página web, el Eintracht Frankfurt destaca los siguientes datos sobre su participación en el torneo de clubes más importante de Europa: los ‘Hessians’ son el único equipo en el campo de 32 clubes esta temporada que se clasificó para la UEFA Champions League por primera vez. El último debutante fue el Sheriff Tiraspol y los negros y amarillos comenzaron la fase de grupos 2021/22 de inmediato con victorias ante el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid.

“El actual campeón de la Europa League, Frankfurt, tiene un balance equilibrado contra equipos de Portugal: después de dos partidos cada uno contra Benfica, Vitória Guimarães y FC Porto, el resultado final es de dos victorias, dos empates y dos derrotas”.

