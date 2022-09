Ministro de hacienda confirma que habrá alza en el precio de los combustibles

El ministro de hacienda, José Antonio Ocampo anuncia que se aumentarán los precios de la gasolina

Desde que finalizó el anterior gobierno, el entonces ministro de hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, había dicho que era necesario hacer incrementos en el precio de los combustibles, que aunque no se subieron durante la pandemia, con el fin de no impactar tanto el bolsillo de los colombianos, era momento de hacer estos aumentos porque había déficit en el Fondo de Estabilización de Precios (FEPC); en el proyectado, cada mes se debía hacer un aumento de entre $ 100 y 200 pesos, no obstante, desde que llegó Gustavo Petro al poder, su responsable de la cartera de economía, José Antonio Ocampo, ha estado más pendiente en el tema de la reforma tributaria, pero, en general, todos los combustibles y energéticos han visto un encarecimiento.

El tema con los combustibles es mucho más sensible y delicado, de por sí, los precios ya son altos; el hecho de aumentarlos genera un encarecimiento de toda la cadena productiva, por ende, de todos los productos y servicios. Según explican, se habían mantenido los valores por que el Estado estaba subsidiando parte del costo del galón, pero, ya no tiene formas para sostener esas ayudas.

El ministro Ocampo ha explicado que esos incrementos se harán por la reducción de los subsidios, de forma cuidadosa, que les permitirá a las arcas del Estado reducir el déficit fiscal, pero, tratarán de no impactar a la vez la inflación. Estas ‘ayudas’, se otorgan a través de Ecopetrol, y se estima, representan el 2,5 % del Producto Interno Bruto, PIB, cifra que busca ser reducida al 2,1 %.

José Antonio Ocampo estima que al finalizar este año el déficit del FEPC sea de unos 37 billones de pesos, los cuales están intentando ser saneados con 6,4 billones que ya los pagó el gobierno nacional, 19 billones que se excluyeron del presupuesto estatal del 2023 y otros 12 billones saldrían de los precios nacionales e internacionales vigentes.

Así las cosas, el próximo año el déficit sería de 28 billones, y así se busca, de a pocos, ir logrando ese punto de equilibrio, es por esto que se hace necesario incrementar el costo de la gasolina y el ACPM. Según explicó Ocampo, este desajuste se viene presentando hace años, por lo que se intentará resolver el problema que dejó la administración de Iván Duque.

En medio de una entrevista que dio hace un par de días el ministro de hacienda declaró:

“Hay que hacer lo que no hizo el Gobierno pasado, o sea, hay que ir ajustando los precios de gasolina y ACPM (...) Una preocupación importante es cuál es el efecto sobre la inflación en las circunstancias actuales”.

Precisamente en la reforma tributaria hay un artículo que busca eliminar los subsidios de combustibles en la zona de frontera, por esto, en el congreso se le pidió al gobierno nacional que se eliminara esa medida, y aunque se acordó que se eliminaría, el ministro aseguró que se tendrá que incrementar los controles para evitar el contrabando:

“Ese tema ya lo habíamos acordado, lo que vamos a hacer es proponer que se eliminé ese artículo, siempre y cuando, haya mayor control porque, la evidencia de lo que uno escucha por todas partes es que hay mucho contrabando hacia Venezuela, qué es gasolina subsidiada, y que hay también partes internas, esto mismo lo he escuchado en el sur de Colombia, que parte de la gasolina que se saca es de la subsidiada, o sea que el artículo no beneficia a las personas si no a los contrabandistas y a las mafias que mueven la gasolina hacia todas partes, entonces, debe haber mejores mecanismos de control para garantizar que se cumpla el objetivo de subsidiar solamente a las zonas de frontera”.

