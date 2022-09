Exfiscal de la JEP que recibió sobornos para entorpecer la extradición de Jesús Santrich fue condenado a ocho años de cárcel

El Tribunal Superior de Bogotá fijó la condena contra Carlos Bermeo por haber acordado pagos para frenar la extradición del jefe de las disidencias de las Farc. (Colprensa-Sergio Acero)

Este viernes 9 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de cárcel al exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo.

Tras confirmar el sentido de fallo condenatorio contra el exfiscal acusado por aceptar sobornos para frenar la extradición del entonces exguerrillero de las extintas Farc, Jesús Santrich, que fue emitido la semana pasada, el exfuncionario deberá pagar 96 meses en establecimiento carcelario.

Esta pena deberá ser purgada en una cárcel debido a que al exfiscal de la JEP no se le dio ningún subrogado penal.

Aunque inicialmente Carlos Bermeo fue señalado por la Fiscalía General de la Nación por tres delitos, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por dos: concierto para delinquir y tráfico de influencias. La condena de ocho años de cárcel para el exfiscal de la JEP responde al delito de cohecho propio.

Para el Tribunal, el acuerdo con el senador Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil Castillo y Carlos Bermeo para impedir la extradición de Santrich no se constituyó como concierto para delinquir. Así mismo, descartó el tráfico de influencias, porque según se señaló en el fallo, “la imputación fue tan generalizada que no se precisaron las circunstancias en las que se cometió el delito y no se adelanto alguna actividad investigativa que corrobore el hecho”, citó el diario El Tiempo.

El caso de soborno en la extradición de Santrich

Las autoridades capturaron al exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo, tras establecer que recibió dinero para entorpecer la extradición de Jesús Santrich, en medio de la investigación de la Fiscalía y la DEA que llevó a su captura en 2018.

Bermeo fue capturado junto al senador Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil Castillo, el 1 de marzo de 2019, casi un año después de la captura de Santrich.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de la Nación, en ese entonces, ambos habrían acordado un pago por medio millón de dólares para frenar la extradición del exjefe guerrillero a los Estados Unidos, acusado de conspirar para enviar diez toneladas de cocaína a ese país.

El ente investigador demostró en su momento que Bermeo alcanzó a recinir 40 mil dólares en efectivo durante una reunión en el hotel HW Marriot de Bogotá.

Según lo establecido por la Fiscalía, en ese momento el exfiscal estaba acompañado por Orlando Villamizar, una persona de confianza del Tuerto Gil y un tercero que fue quien entregó el dinero.

Cuando la Fiscalía acusó a Bermeo, reveló los videos de las cámaras de seguridad del hotel donde se hizo la entrega del dinero. En las imágenes fue posible observar que bajo una mesa se entregaron los dólares.

Esa habría sido la prueba de que el entonces fiscal de la Jurisdicción Especial incurrió en el delito de soborno.

La defensa de Carlos Bermeo, de acuerdo con la revista Semana, aseguró que el sindicado había sido engañado por agentes encubiertos que se presentaron como emisarios de Santrich, pero este argumento fue descartado por el Tribunal.

“Resulta lamentable que un fiscal ceda ante la corrupción a cambio de una elevada cifra de dinero, resulta en extremo reprochable que un funcionario público deje de estar al servicio de la sociedad colombiana” para entorpecer un proceso de manera ilícita, como la extradición de Santrich, decía el sentido de fallo condenatorio que leyó un magistrado la semana anterior citado por El Tiempo.

Bermeo fue altamente cuestionado por incurrir en este tipo de hechos que empaña la confianza que tienen los colombianos a la Jurisdicción Especial para la Paz.

