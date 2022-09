Más palo para Álex Flórez: su compañera, la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta, pidió sanciones para él

La congresista rechazó los actos del senador Álex Flórez. Foto: Colprensa

La polémica suscitada tras el bochornoso escándalo realizado por el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, sigue generando muchos comentarios y son cada vez más los miembros de diferentes colectivos políticos que rechazan lo sucedido y hasta piden sanciones para él, como es el caso de la senadora Isabel Cristina Zuleta.

En compañía del senador Gustavo Bolívar, la senadora del Pacto Histórico rechazó las acciones del congresista Álex Flórez y manifestó que estas no representan a la colectividad de la que hace parte el presidente Gustavo Petro. Zuleta manifestó su inconformismo y también solicitó a movimiento ciudadano Independientes, que activen su Comité de Ética.

“Con relación al caso de Álex Flórez le solicitamos a Independientes que active su comité de ética y le entreguen al país una respuesta. Estos comportamientos contrarios a la ética no representan al Pacto Histórico y deben ser sancionados”, aseguró la senadora en sus redes sociales.

El senador Gustavo Bolívar aseguró que, “a raíz de los lamentables hechos protagonizados por el senador, nuestro colega, Álex Flórez, hay una presión ciudadana, la gente está molesta para que los partidos nos pronunciemos y como el Pacto Histórico como coalición no tiene un comité de Ética, nosotros tenemos una propuesta con la senadora Isabel Zuleta”.

La congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta añadió que, “nos reunimos como partido político de la Colombia Humana se decidió en el Comité de Ética escuchar al senador Álex Flórez, pero también estamos solicitando al movimiento político Independientes, que active su comité de ética, no solo es nuestro partido el que le dio un aval, sino el partido de origen del senador. Le estamos solicitando para que se reúnan y actuemos de manera coordinada”.

La senadora también aclaró que ante las constantes criticas por parte de la ciudadanía, “el comité de ética del Pacto Histórico se activa también en ciertas circunstancias, pero también es importante que ustedes activen los mecanismos importantes para darle tranquilidad a la ciudadanía, que estamos abordando con toda la seriedad que corresponde este tema”.

El congresista Gustavo Bolívar fue enfático en señalar que, “en la medida que nosotros tengamos esa capacidad de autocrítica y de entregar a la ciudadanía resultados por estos comportamientos, vamos a darles a entender que no todos aquí estamos actuando, que ese tipo de actuaciones no nos representan como Pacto Histórico”.

Esta no es la única vez que Gustavo Bolívar se ha manifestado sobre lo sucedido con el senador Álex Flórez, ya que hace algunos días aseguró que, “Cualquier incapacidad que tenga el senador Alex Flórez debe ser NO remunerada. Los contribuyentes no pueden pagar las consecuencias de los errores de los servidores públicos. Lo que debería pedir, Senador es una Licencia larga NO remunerada. Un tratamiento no se hace en 2 semanas”.

Y luego manifestó contundentemente que, “Y si estas graves acusaciones de violencia contra una mujer embarazada, y otras que empiezan a conocerse de violencia intrafamiliar, son ciertas, me sumo a quienes exigen: #RenuncieAlexFlorez es INACEPTABLE cualquier tipo de violencia contra la mujer”.

