Yeferson Cossio relató cómo lo han recibido los japoneses: “No me hacen el feo”

Yeferson Cossio se fue de Colombia y está empezando una nueva vida en Tokio, Japón. A través de sus redes sociales, el influenciador colombiano ha compartido con sus más de nueve millones de seguidores la experiencia que vive en el país asiático, dónde está buscando la manera de establecerse por completo.

El joven creador de contenido es un apasionado por la cultuna japonesa y el anime, es por ello que se ha referido a su viaje a la capital japonesa como ‘un sueño hecho realidad’ y se ha mostrado bastante conmovido al probar los platos típicos y recorrer las calles de la ciudad.

Sin embargo, uno de los seguidores de Cossio le escribió para recordarle que su apariencia no podía ser bien vista en ese país. A lo que hacía referencia el internauta es a que el colombiano ha estado recorriendo las calles de Tokio mostrando sus tatuajes, ya que Cossio tiene gran parte del cuerpo tatuada.

Esa persona le dijo a Cossio que “en Japón es mal visto las personas que usan tatuaje, puedes preguntar sobre los Yakuza”. El internauta hizo referencia a ‘la mafia Yakuza’, un grupo de delincuentes muy peligrosos en el país, quienes hacen parte de una organización que data del siglo XVII. Estas personas son reconocidas por estar muy tatuados; sin embargo, se realizan tatuajes en zonas del cuerpo que quedan cubiertos con la ropa, por lo que partes como el cuello, los brazos o la cara no están tatuadas.

Es por esto que Yeferson Cossio respondió mostrando que se ha tomado muchas fotos con varias personas de la ciudad, quienes de hecho lo han tratado de manera respetuosa y no lo han juzgado por cómo se ve. “Los yakuza ocultan sus tatuajes , no tienen ni las manos, ni el cuello, ni mucho menos la cara tatuada”, señaló el influenciador, destacando que él sí tiene tatuajes en estas partes del cuerpo que son muy evidentes.

Cossio agregó que “los tatuajes si tienen su tabú aquí, pero no tanto como antes”. Además, el joven creador de contenido añadió algunos detalles del trato que ha recibido por parte de los japoneses. “Todo el mundo me ha tratado muy bien y dicen que me veo muy ‘cool’. No me hacen el feo, de hecho, me admiran y me ponen conversaciones”.

Por otro lado, muchos de los seguidores del paisa están felices de ver que Cossio esté cumpliendo el sueño de estar en Japón. Una de ellas le escribió que “es increíble lo que transmites. Es la primera vez desde que te sigo que en realidad expresas felicidad genuina”.

A lo que Yeferson Cossio respondió: “Es que es primera vez en mucho tiempo que me vuelvo a sentir libre. Me siento tan vivo”. El paisa apenas lleva unos días en la capital de Japón, pero con tan solo las primeras horas en pisar territorio asiático el joven ha conmovido en las redes sociales con su felicidad.

Cabe recordar que su llegada a Japón se dio luego de que Yeferson Cossio asegurara que renunciaría a la nacionalidad colombiana, al estar en desacuerdo con la millonada que ha estado pagando en impuestos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Luego de un largo viaje y de realizar escala en Estados Unidos, el creador de contenido llegó hasta Tokio (Japón) en las primeras horas del sábado, donde “espera encontrar lo que siempre ha buscado”. “Tengo el corazón a mil y como dos docenas de sentimientos juntos”, escribió en su primer historia de Instagram publicada desde territorio nipón; mientras que en un video posterior agregó: “Podría llorar de la felicidad, siempre he soñado con esto”.

