Abogado de Aida Victoria Merlano, condenada por fuga de presos, anunció que apelará el fallo: “No hay evidencia”

Miguel Ángel del Río criticó a la Fiscalía por, según él, falta de pruebas en caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano. Fotos: Redes y Colprensa.

Como era de esperarse, el abogado de la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano apelará la decisión que se tomó este martes 6 de septiembre donde la condenan, en principio, a 17 años de prisión sin beneficio a casa por cárcel. La pena se debe a la presunta participación en la fuga que protagonizó su madre, la exsenadora fugitiva Aida Merlano, en 2019, en un consultorio odontológico en Bogotá.

Por ello, el reconocido litigante Miguel Ángel del Río, que ha sido férreo defensor de la creadora de contenido y la representa judicialmente, anunció que no solo apelarán el fallo emitido sino que demostrarán que las pruebas en contra de Aida Victoria no son suficientes para condenarla, tal y como lo determinó el juez 20 con funciones de conocimiento este martes.

“Consideramos que no existe hoy en día ninguna evidencia probatoria que establezca la participación de Aída Victoria y de Esteban Manzaneda en los hechos establecidos previamente”, señaló del Río, quien calificó de “injusta” la condena contra su apoderada.

De acuerdo con la justicia colombiana, la joven habría infringido en dos delitos: favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, este último, al referirse a su hermano menor, de quien se habría aprovechado para contribuir para que Aida Merlano, buscada por las autoridades por compra de votos, lograra escaparse y ahora esté a disposición del régimen de Venezuela.

Según la defensa de la influenciadora, no es cierto que Aida le entregara la cuerda con la que su madre se tiró desde el segundo piso de un consultorio odontológico el primero de octubre del 2019.

“Después de un evento mediático de capturas y al interior del juicio, la Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella ni que ella haya desplegado acciones con ocasión a la consumación del delito”, agregó el litigante, quien también aseguró que es falso que su clienta usara a su hermano para ayudar a escapar a la polémica excongresista conservadora.

“Su sola presencia en el centro odontológico no prueba su responsabilidad penal”, aseveró el jurista.

“Apelaremos la decisión con toda la determinación para establecer precisamente la ausencia de responsabilidad penal”, expresó del Río, quien exhortó a la Fiscalía General de la Nación, así como a las demás instituciones involucradas en el caso para que vayan “más allá” en la recopilación del material probatorio contra la reconocida creadora de contenido para internet.

“Probaremos la inocencia de Aida Victoria Merlano”, insistió el abogado, a su vez que dijo que intentará que el caso pase al Tribunal Superior de Bogotá para que sea esa entidad la que revoque la decisión que sacude al país actualmente.

La influenciadora contó la condena que pidió para ella la Fiscalía.

Las declaraciones del abogado del Río se conocen luego de que la misma Aida Victoria habló en sus redes sociales al respecto y, en medio de la desconsolación y el llanto, dijo que serán 17 años los que, si no se revoca el fallo, deberá pasar tras las rejas: “No sé cómo empezar estas historias porque creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, contó Merlano, a su vez que se mostró convencida de las actuaciones que adelantará su defensa.

“Nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando”, explicó.

