Se creció el Estereo Picnic: en el 2023 será de cuatro días

El Festival Estéreo Picnic será de cuatro días en 2023 (Colprensa).

A través de sus redes sociales, los organizadores del Festival Estereo Picnic anunciaron que el evento dejará de ser de tres días para pasar a cuatro en 2023 y confirmaron las fechas en las que se realizará, entre jueves y domingo. Los días escogidos son el 23, 24, 25 y 26 de marzo. “Volveremos a vivir en Un Mundo Distinto”, así lo anunciaron en sus cuentas.

En comparación con sus ediciones anteriores, esta ampliación sugiere que el cartel de invitados será más variado y puede que incluso los escenarios cambien un poco. Si se hará en el mismo espacio del campo de golf Briceño 18, al norte de Bogotá, es una pregunta que todos los fanáticos de la música y seguidores del festival se están haciendo. Seguramente, lor organizadores darán el anuncio en su momento.

En 2022, el mes de marzo recibió el regreso de ‘Un mundo distinto’ tras dos años sin poder realizarse, a causa de la pandemia del Covid-19, y fue, quizá, una de las ediciones más emotivas y frenéticas del festival. Los asistentes vibraron a más no poder, no solo porque esperaron mucho tiempo, sino porque cada uno de los momentos se vivió con intensidad.

Uno de los episodios más recordados es el lamentable fallecimiento del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien dejó este mundo al interior de su habitación en el hotel Four Seasons Casa Medina, horas antes de que la banda se presentara en el festival. La noticia debastó a los fanáticos y sorprendió al mundo. Por su parte, los organizadores rindieron homenaje al artista y le permitieron a los asistentes de ese viernes triste, que habían pagado su boleta individual, regresar al festival para el cierre, el día domingo.

Homenaje a Taylor Hawkins en el Festival Estéreo Picnic, tras el anuncio de su muerte. Foto: Santiago Díaz-Infobae Colombia

En su momento, el festival publicó un sentido mensaje con el que invitaron a todos a no decaer. “Entonces, la vida también es una celebración... de las huellas que vamos dejando y de quienes ahora ocupan el lugar de ejercer memoria. Es necesario el abrazo, el baile, la música, las palabras y el afecto desbordado, porque es necesario un mundo en el que sean el bombo y el platillo lo que nos recuerde que nos corre sangre por las venas. Taylor nos enseñó eso y por eso decimos que su nombre será eterno”.

Los dos días que siguieron a la muerte de Hawkins fueron de lo más agridulce. Los asistentes al evento disfrutaron de sus artistas favoritos, sí, pero el ambiente no se repuso del todo. Aún hoy, tan solo unos días después del concierto que realizó la banda en homenaje al baterista, en compañía de artistas como aul McCartney; Brian May y Roger Taylor, de Queen; Liam Gallagher; el bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones; y el cantante de AC/DC, Brian Johnson, entre otros, la sensación se mantiene.

homenaje taylor hawkins londres

Fue un episodio duro para todos los fans, y aún más para el festival, que tuvo que sobrellevar la situación. Sin embargo, la forma como procedieron fue digna de elogios, distinto a lo sucedido con la presentación del reggetonero J Balvin. Los asistentes calificaron la participación del artista urbano de “muy floja”.

Al respecto, Balvin se pronuncío en su cuenta de Instagram:

“Un saludo a todo el mundo del Estéreo Picnic y a la gente que parchó una chimba. La gente es la que habla, el público es el que la pasa cool, y yo la pasé muy feliz. Vibra alta y el que no sume, resbala. Usted llega, se echa aceite y no pasa nada”, escribió.

Mientras llegan las noticias sobre la nueva edición del festival, los organizadores dieron a conocer las condiciones para la devolución del dinero de aquellas personas que pagaron sus boletas en 2020 y decidieron no asistir al evento en este 2022, por temor al virus.

Estos son los términos anunciados:

- “Únicamente se procederá con la devolución efectiva para aquellos compradores que diligenciaron y enviaron el formulario ‘Devoluciones FEP 2022′, en las fechas que estuvo habilitado. Este formulario fue enviado a través de comunicación masiva, dirigida a los correos electrónicos de los compradores del Festival Estéreo Picnic 2020. Dicho formulario también fue publicado en la página web de Entradas Amarillas el 28 de octubre de 2021 en las redes sociales del Festival Estéreo Picnic y de Páramo Presenta”

- “Entradas Amarillas verificará que las entradas no hayan sido utilizadas para ingresar a la edición de 2022, y que tampoco se hayan usado para recambios por boletería de otros eventos. Si alguno de estos dos requisitos no se cumple por el solicitante, no será procedente la devolución del dinero”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización hizo públicos los requisitos para la devolución del dinero a los afectados por el aplazamiento de la edición de 2020

Entretanto, muchos artistas suenan para hacer parte del cartel del 2023. El más sonado, y que aún no pasa del terreno de la especulación, es la banda The Cure. De concretarse, sería todo un hit por parte del festival. Habrá que ver.

