Las opciones que manejan las directivas de Nacional para reemplazar a Hernán Darío Herrera

Parece ser que el que sale campeón en Colombia está condenado a cumplir una campaña para el olvido en el torneo siguiente. Por lo menos, eso fue lo que pasó al Deportivo Cali, que a finales del 2021 bordó la décima estrella en su escudo y es el actual colero de la liga, mientras que Nacional, que dio la vuelta olímpica el semestre anterior, no da muestras de buen fútbol y está fuera de los ocho.

El ambiente en Atlético Nacional pasó de la alegría a la incertidumbre, el equipo conducido por Hernán Darío Herrera no ha podido cuajar en la Liga BetPlay Dimayor en la que marcha en la novena posición con 13 puntos y es de las escuadras que más ha recibido goles en el campeonato (18 en total), solo superado por el conjunto Azucarero.

El pasado domingo, el Rey de Copas hizo las veces de visitante en el clásico paisa ante el Independiente Medellín, que llevaba cuatro años sin derrotar a Atlético Nacional y fue una aplanadora en el primer tiempo al irse al vestuario ganando 4-1 con goles de Andrés Cadavid, Diber Cambindo por duplicado y un tanto del argentino Luciano Pons.

Los dirigidos por David González desnudaron todas las falencias defensivas de onceno Verdolaga que en la segunda mitad puso contra las cuerdas al Poderoso de la Montaña que aguantó con un hombre menos y tuvo en Andrés Mosquera Marmolejo a su gran salvador de la noche que evitó el empate en varias ocasiones.

Lo cierto es que la caída en el clásico 4-3 ante el Independiente Medellín fue la gota que reboso la copa en las directivas de Atlético Nacional, que de acuerdo a la información del periodista de ESPN, Julián Capera, el reemplazo de Hernán Darío Herrera sería un entrenador foráneo.

“Aunque hay varias alternativas sobre la mesa, la primera opción HOY de Atlético Nacional es un cuerpo técnico extranjero. De concretarse su llegada, a Hernán Darío Herrera le ofrecerán continuar vinculado al club en otro cargo”.

El Arriero tiene las horas contadas en el Rey de Copas. Tomado de @JulianCaperab

De momento no hay nada concreto sobre la continuidad de Hernán Darío Herrera, que ha recibido fuertes críticas de la afición tras la campaña irregular en el actual torneo. El Arriero ha dirigido 50 partidos en Nacional con un saldo de 21 partidos ganados, 18 empates y 11 derrotas para un rendimiento del 54 por ciento, según datos de Óscar Yamit Quiroz.

En la próxima jornada, Atlético Nacional visitará en el Jaraguay de Montería a Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor el domingo 11 de septiembre.

Son varios los candidatos que podrían tomar las riendas de Nacional para lo que resta del campeonato, cabe resaltar que en 2023, el conjunto antioqueño disputará la Conmebol Libertadores.

Reinaldo Rueda

El extécnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda. Foto: AFP

Tras su salida de la selección Colombia, a la que no pudo clasificar a la Copa del Mundo de Catar 2022, el vallecaucano ha estado en carpeta de varios combinados nacionales del continente como también de Nacional tras la salida de Alejandro Restrepo a inicios del presente año.

Santiago Escobar

El entrenador de Universidad Católica Santiago Escobar. EFE/José Jácome/Archivo

Un viejo conocido de la casa, curiosamente ha tenido dos ciclos en el equipo de sus amores en los cuales ha salido campeón (2005 y 2011). Su último trabajo como entrenador fue en la Universidad de Chile, por el que paso sin pena ni gloria.

Rafael Dudamel

Rafael Dudamel lanzó duros comentarios contra los críticos del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

El venezolano sacó campeón al Deportivo Cali en el torneo finalización de 2021, no obstante su salida del cuadro Verdiblanco no fue en los mejores términos y no sería la primera vez que es relacionado con Atlético Nacional.

