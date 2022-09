Hinchas de Nacional criticaron al cuerpo técnico y los de Medellín al árbitro: las reacciones al clásico paisa en las redes

Los usuarios de las redes sociales no perdonaron y llenaron de críticas al cuerpo técnico de Atlético Nacional y al árbitro Jhon por sus actuaciones en el clásico paisa. Imagen: Dimayor, @kdm_0 y @AndresFKhalifa.

Mañana finaliza la décima fecha del Fútbol Profesional Colombiano, jornada donde los principales clásicos se jugaron y dejaron sorpresas en varias ciudades del país. Uno de esos partidos, que sin duda fue el mejor de todo el fin de semana, fue el clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

El Poderoso de la Montaña metió toda la carne al asador con una propuesta ofensiva y de juego rápido, estrategia que dio resultados efectivos, ya que tan solo en 30 minutos de partido ya tenían el marcador a su favor con un apabullante 3-0, con un gol de Andrés Cadavid y un doblete de Didier Cambindo.

La afición Verdolaga sorprendida por el resultado, no dejó de apoyar a los suyos y tras un penal sancionado por el juez central Jhon Ospina (quien también sería protagonista) Jefferson Duque anotó el descuento 3-1; sin embargo, el Equipo del Pueblo respondió rápido y con Luciano Pons colocó el 4-1 en la pizarra al minuto 40.

Tras el descanso, al 64′ el colegiado volvió a sancionar una pena máxima para el Verdiblanco que otra vez Duque transformó en gol para el 4-2. Para cerrar el partido con emoción, Dorlan Pabón anotó el 4-3 al 70′, pero no consiguieron concretar el empate.

Las reacciones en las redes sociales sobre el resultado no se hicieron esperar, mientras que una gran parte de la afición de Nacional criticó al cuerpo técnico, otros usuarios decidieron referirse sobre la actuación del árbitro, que jugó un papel fundamental para que los visitantes casi lograran la remontada.

En general, tras el pitazo final se pudo evidenciar el descontento de los seguidores del FPC por la actuación del colegiado. Otros mensajes como: “Qué miedo jugar contra Atlético Nacional y no porque estén jugando bien, sino porque otra vez están robando”, “Atlético nacional es un descaro de cómo comprar partidos en el fútbol colombiano”, “Cuando va perdiendo Atlético Nacional siempre aparece el árbitro a cuadrar la cosa” fueron los que dejaron claro que la actuación de Ospina no terminó sentando bien.

Las críticas al cuerpo técnico de Nacional

Por su lado, la fanaticada de Atlético Nacional criticó duramente al cuerpo técnico y las directivas del equipo. Los posicionaron como los principales responsables de que en este momento se encuentren por fuera de los 8 mejores y esperan que la dimisión de Hernán Darío Herrera como entrenador se dé en los próximos días.

Mensajes como: “Lo de Atlético Nacional es un papelón. El reflejo de lo que ha sido este semestre gracias a las malas decisiones de los directivos que se cagaron en el equipo tras el título. Ni hablar de la triste actuación de los jugadores.” y “Jugar en Atlético Nacional se ganó muy fácil; te hacen 4 en el primer tiempo y no pasa nada, la barra aplaude, no le ganas a Envigado y no pasa nada, la barra aplaude, nos baila Junior y Millonarios y no pasa nada, la barra aplaude, en Nacional ya juega cualquiera” fueron los que dejaron más claro que el agua, que la hinchada no está contenta con el rendimiento deportivo de su club.

Tras esta derrota, Nacional se ubicó en la novena posición de la tabla con 13 puntos, tan solo una unidad por debajo de Deportivo Pereira, que completa ‘el grupo de los 8′ que clasifica a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II.

