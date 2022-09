Fanáticos de Al Rayyan quieren a James fuera del equipo

James Rodríguez Selección Colombia Foto: Colprensa

James Rodríguez completa una semana siendo protagonista de los principales medios del mundo deportivo, dado que en algunas declaraciones que dio a horas de que se cerrara el mercado de fichajes, pretendió ser el armador de juego del Valencia español, lo que finalmente no pasó debido a que por un lado se hizo tarde y por otro, el equipo no tenía una oferta sobre la mesa por el colombiano.

Rodríguez comentó en el programa español El Chiringuito, su intención de poder estar en el Valencia, ofreciéndose, incluso, como el pase gol del uruguayo Edinson Cavani, quien sí firmó con la escuadra ibérica para esta temporada; dichas declaraciones posteriormente serían reforzadas en entrevista con el streamer español Ibai Llanos, a quien le dijo que se iría caminando si fuera posible para iniciar su camino con el equipo.

Estas intenciones, aunque válidas dentro de los objetivos de un deportista, causó alguna molestia dentro de la hinchada del Al Rayyan, pues desde hace 6 meses el colombiano no ha jugado un solo partido oficial con su actual club, ganándose además las críticas de los medios catarís que han dicho que “James se inventa lesiones para no jugar”.

Ahora, tras una semana de haber intentado su salida del fútbol de Catar, el cafetero tendrá que esperar hasta el mercado de invierno en Europa para poder lograr un acuerdo con algún equipo de élite que lo lleve de nuevo a las esferas más altas del balompié mundial como lo consiguió con el Real Madrid hace 8 años tras su gran momento con Colombia en Mundial de Brasil de 2014.

Las cosas parecen estar un poco complicadas para James en su estadía en el Al Rayyan, pues además de recibir críticas de su equipo, la afición se ha manifestado por estos días evidenciando un claro rechazo por el colombiano, que no ha también ha demostrado su incomodidad con el conjunto.

En redes sociales le crearon una hashtag a James Rodríguez en donde dejan clara su postura sobre el jugador cucuteño. El rechazo es tanto, que los hinchas han puesto #Al-RayyanesmásgrandequeJames y #JamesOut muestra clara de que se ha completado una época “especial” con Rodríguez en el medio campo del equipo.

A James le quedaría tan solo rescindir su contrato con el equipo catarí, lo cual tendría que salir de su bolsillo para quedar como agente libre, constándole alrededor de 4 millones de euros.

El hecho de que el 10 colombiano no juegue no solo afecta su rendimiento a nivel deportivo y su imagen sino también la posibilidad de que pueda ser parte del nuevo camino que inicia el seleccionado nacional con el Director Técnico Néstor Lorenzo de cara al Mundial de Fútbol 2026, pues a pesar de siempre haber estado presente en los últimos años con la tricolor, se va a necesitar de un buen nivel de sus jugadores para poder alcanzar desde un principio los objetivos establecidos previendo que no pase como la vez anterior en donde la última parte tuvieron que apretar en busca de los resultados necesarios para poder pasar al certamen, lo cual no pasó.

