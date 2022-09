El colombiano Supermán López deberá estar en el top 5 de la Vuelta a España, aseguró el manager del Astana

Astana la pone un nuevo objetivo a López para la Vuelta a España 2022 Foto: tomada del Twitter de Astana

Miguel Ángel López genera importantes expectativas en su equipo Astana de cara al cierre de la Vuelta a España 2022, pues aunque no tuvo un gran arranque en la primera semana, su recuperación progresiva en la clasificación y a nivel físico le ha permitido meterse entre los mejores 6 corredores de la carrera hasta el momento.

El jefe de López, Alexander Vinokourov, comentó en una reciente entrevista sobre las expectativas que tiene con el cafetero y algunos de los corredores del equipo kazajo para esta semana que inicia este martes en la competencia ibérica, el dirigente dijo que con “dos victorias de etapa y un top 5 en la clasificación general” quedaba satisfecho, comentó en el portal Het Nieuwsblad.

Para la escuadra no ha sido fácil el inicio, pero con una sincronía entre los corredores y la buena recuperación de López, parece que empiezan a establecer de mejor manera las estrategias, pues hasta ahora les ha venido dando buenos resultados la forma en que el colombiano ha corrido desde el primer día de la segunda semana.

Ahora con apenas algunos segundo de tomar el 4 puesto que ocupa el español Juan Ayuso del UAE Team Emirates, López aún tiene que ver que los dos jóvenes Ayuso y Rodríguez no se hayan recuperado lo suficiente para poder lanzar un ataque en el que los dos queden relegados para tomar sus puestos que no están a más de 35 segundos cada uno.

Miguel ya no tendría aspiraciones de victoria, pero un podio sin duda lo dejará bien parado como corredor y para su equipo, el cual no ha podido destacar como en otros momentos durante la temporada. El colombiano en lo que lleva de calendario, ha conseguido un tercer lugar en la Vuelta a Andalucía, una victoria de etapa en el Tour de los Alpes, fue tercero en la Vuelta a Burgos además campeón de la montaña.

Todos esos resultados lo han puesto como jefe de filas del Astana para la Vuelta a España, pues a pesar de que intentó estar en el Giro de Italia, no logró pasar de la cuarta etapa debido a un problema de cadera que no le permitió seguir en c competencia.

Posteriormente se creía que estaría en el Tour de Francia, pero tampoco pasó, pues su proceso de recuperación se tornó largo, pero previendo tener seguridad de que estaría bien para los retos de final de año. Antes de llegar a la Vuelta a España tuvo problemas para competir, pero esa vez fue por temas extradeportivos, pues en su regreso a Europa para competir, fue interceptado por la Policía de España para una revisión de sus maletas, según informaron, algo normal para cualquier viajero que llega al país ibérico.

Sin embargo, una foto y una nota de prensa detonarían un rumor que luego se desmintió y era sobre el supuesto interrogatorio que le hicieron al colombiano sobre el caso de un médico español que está vinculado con una investigación por tráfico de medicamentos prohibidos para deportistas, de lo que salió sin problema, pero no sin antes ser privado de hacer una de las primeras competencias de agosto por parte de su equipo hasta que se aclarara el caso.

