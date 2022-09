“No pensé que estaba saliendo con un senador”. Habla la acompañante del congresista Álex Flórez

En un video revelado por noticias RCN de medio día, habla la mujer que acompañó al senador del Pacto Histórico Álex Florez

El pasado 02 de septiembre a las 4:00 de la mañana en el hotel Caribe de Cartagena el senador del partido Pacto Histórico presentó un acto bochornoso que trascendió a la opinión pública por el estado en que se encontraba y por los insultos pronunciados a la fuerza pública.

Sin embargo, el anuncio que tiene a la opinión pública sobre los ocurrido de esa noche, tiene que ver con la presencia, al parecer, de una menor de edad quien lo estaba acompañando la noche del escándalo, pues la minuta del hotel Caribe indica que el altercado se presentó porque no dejaron ingresar a la mujer por no tener un documento físico que la identificara.

La mujer, que no es menor de edad, no presentaba su documento en físico y sólo portaba su celular, mostrando el documento en formato digital, según información revelada por Noticias RCN del mediodía de este 05 de septiembre de 2022. La joven no identificó su nombre, pero sí identificó su edad, tan sólo tiene 20 años.

Ella asegura en el video de Noticias RCN que el senador Álex Florez la contactó en la Torre del Reloj en la amurallada el viernes 02 de septiembre en la madrugada, con la intención de acompañarlo esa noche. Sin embargo, al llegar al hotel no la dejaron ingresar precisamente porque no contaba con el documento en físico, documento que el hotel lo requiere por seguridad de sus huéspedes.

Según la información de la mujer, el senador le preguntó primero la edad y fue él quien la contactó directamente y no sus escoltas, como se suponía. Ella le contestó que tenía 19 años y que no había cumplido los 20 años. Una vez intercambiaron una conversación sobre las intenciones de ir al hotel, se dirigieron hacia la habitación donde él se estaba hospedando y la respuesta fue tajante de parte del hotel.

Como no la dejaron ingresar, el senador se puso molesto. Ella intervino pidiéndole al recepcionista que la dejara ingresar “colabóreme ahí”, ante la negativa, el senador empezó a proferir palabrar subidas de tono y empezó la discución entre la parte administrativa del hotel y el representante.

La mujer le dijo a Álex que mejor se iba y que prefería dejar las cosas así, sin embargo, el senador le dijo que no se fuera y que se quedara. Cuando empezó la pelea ella aguardó unos minutos más y se fue.

“Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar, yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver” dijo la mujer en el video de Noticias RCN.

Sin embargo, otra versión tiene el senador al decir que conoció a la mujer en la discoteca y que no era una dama de compañía.

“Yo me conocí con ella en la discoteca, en la noche. Pero yo no uso a mujeres de compañía. No creo nada de malo en quienes decidan que lo hagan, pero me conocí con ella, hablamos y nos fuimos para el hotel y pasó el hecho lamentable que ocurrió. Para mi es importante expresarse con respecto de ella y de cualquier mujer, así que es poner vista en lo que viene” dijo el senador.

En la revista Semana, el senador negó que se tratara de una mujer menor de edad después de que varios medios informaron que la mujer, por su apariencia física se identificara con una mujer de 14 años.

El periodista Luis Carlos Vélez a través de Twitter le preguntó al senador “Senador @AlexFlorezH ¿Está usted seguro que no llegó con una menor de 14 años al hotel? de estarlo, en caso de que se compruebe lo contrario con identificación y video ¿renunciaría a su curul? ¿En otras ocasiones usted ha tenido encuentros con menores entre 14-16 años? Atentos”

A lo que el representante respondió “Hola Luis Carlos. Era una mayor de edad a la que no le permitieron el ingreso porque la cédula la tenía digital y no física. El hotel tiene como política el ingreso sólo con cédula en físico”

Por ahora las autoridades no han dado información adicional y la minuta del hotel no da información de la edad ni la identificación de la mujer que acompañó a Florez la noche de los hechos.

