Álex Flórez aseguró que renuncia a la política si protagoniza un nuevo escándalo

El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez protagonizó un penoso y hoy, en redes sociales, condenado hecho en Cartagena de Indias, en donde encaró a un uniformado a las afueras de un hotel, en donde el congresista evidenció un notorio estado de embriaguez. Este congresista ha resaltado en las últimas semanas, pues en las plenarias del Senado ha sido enfático en la responsabilidad de algunos uniformados en el asesinato de tres jóvenes en Sucre.

El hecho no fue pasado como un mal menor, pues en redes sociales se ha mantenido la tendencia, incluso el #renuncie supera los 108 mil tuits.

En entrevista con Blu Radio, el congresista del Pacto Histórico dijo que renunciaría si vuelve a estar involucrado en un escándalo similar: “Tarjeta roja. Si llego a tener un nuevo episodio de estos, renuncio a la política. Me retiro de la política si vuelvo a estar en un episodio de estas características. He hecho una promesa para el país. Esto no va a volver a pasar”, dijo en la emisión en vivo de Blu Radio.

Adicionalmente, el senador pidió disculpas y se retracto de lo que dijo en el mismo medio, cuando indicó que él no había sido elegido para dar ejemplo: “Quiero pedirle disculpas a todo el mundo. A la policía, a sus familias, a los uniformados con los que conversé en privado y en público. Además, con los miembros de la institución, a los trabajadores del hotel con quienes conversé y les agradezco la formalidad. En la entrevista, en vez de aceptar mi error, lo negué. Ruego disculpas”, agregó Flórez.

En la primer entrevista y en su defensa dijo: “Me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo”. Finalmente, en la entrevista, prometió que por los colombianos dejará de tomar:

“Le prometí al país, a 50 millones de personas, a mí mismo, que no me volveré a tomar un trago desde el 2 de septiembre del año 2022. Eso es algo que no va a volver a pasar, estoy con el firme propósito de seguir concentrado y demostrar una versión de mí que sea la que la que el país está esperando la que ustedes están esperando y no la que mostré”, le dijo a los periodistas de Blu Radio. El senador dijo que renunciar sería un mal mensaje para las personas que están luchando contra esta adicción.

<b>Flórez admite problema de alcoholismo</b>

El político publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que está batallando contra esta enfermedad desde hace tiempo, pero abandonó el tratamiento y recayó.

“Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla. Yo he tocado fondo”, dijo Flórez.

Alex también se disculpó públicamente de los policías a quienes agredió: “Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso que en ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero que los tragos, la verdad, no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello. Quiero retractarme, de manera muy clara, sobre las afirmaciones que he realizado al decirles asesinos, al decirles violadores de derechos humanos, al decirle ladrones”, aseveró en una rueda de prensa.

