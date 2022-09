Para operarse los senos: joven salió a pedir plata con un cartel por las calles de Barranquilla

Valery Bujato la mujer que salió con su cartel en Barranquilla para pedir ayuda para operarse los senos. Cortesía.

Este fin de semana, un video regirstró el momento en que una joven sale a las calles de Barranquilla sosteniendo un cartel con un curioso mensaje.

La joven fue vista en el semáforo ubicado en la carrera 46 con calle 90, pidiendo apoyo de los transeúntes y automovilistas para operarse los senos. Sí, así mismo. “Quiero operarme los senos, ¿me ayudas?”, es el mensaje que estaba escrito en el cartel.

La situación llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes rápidamente subieron videos a las redes sociales y en cuestión de horas la mujer con su cartel se hizo viral. Algunos de los comentarios de los internautas se burlaban de la situación y otros apuntaban que ya habían contribuido con la causa, reconociendo la personalidad de la joven. Hubo a quienes les pareció de muy mal proceder su acto.

El periodista José Hugo Illera se encargó de divulgar la imagen en la prensa. “¡Se ven unas vainas! En plena 44 con 74 de Barranquilla una chica está pidiendo ayuda. ¿Vas pa’ esa? Con la ayuda”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Al parecer, la joven se llama Valery Bujato y es creadora de contenido, razón por la cual muchos han dicho que puede tratarse de una broma o de algún experimento social.

La cosa es que Bujato recaudó una buena suma de dinero y en realidad todo fue para una obra de caridad. La además porrista de Atlético Junior señaló después en sus historias de Instagram que, en algún momento, sí se operó los senos, pero lo hizo con su propio dinero.

“La operación me la pagué yo misma y lo hice porque hago contenido para redes sociales y para ayudar a alguien que lo necesite. No pensé que se volvería tan viral”, dijo. “Quería aprovechar mi influencia para obtener el dinero, porque se lo daré a una familia que no tenga recursos económicos”.

El experimento demostró que los hombres están dispuestos a meterse la mano al bolsillo para ayudarle a una mujer atractiva. Nada sorpresivo. Por algo el exito de una novela como Sin tetas no hay paraíso, basada en el libro del mismo título, escrito por el hoy congresista de la nación, Gustavo Bolívar. Allí yace mucho de lo que nuestra sociedad pregona, y no solo por parte de los hombres.

“Repliqué la idea de una amiga que hizo algo parecido, pero decidí ser más atrevida y salir a las calles para ver qué sucedía. La verdad no pensé que iba a tener tanta acogida. En solo siete minutos recogí 20.000 pesos”, comentó Bujato, quien precisó que así como recibió el apoyo de muchos, también fue criticada.

“Realmente fueron muchos los que me criticaron, hubo alguien que me dijo que mejor le metiera plata al cerebro. Me di cuenta de algo que es un poco triste, cuando alguien pide dinero, bien arreglado, o en mi caso que salí con un vestido corto y en tacones, ayudan rápidamente”.

La joven creadora de contenido tiene 26 años y se ha desempeñado como actriz en series web y obras de teatro de bajo presupuesto, así como en videoclips publicitarios.

