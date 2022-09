Se revelan más detalles del asesinato de los siete policías en San Luis, Huila

Foto: Tomada de @GuilleLondono, Twitter.

Sigue la consternación por el asesinato de los siete agentes de la Policía Nacional en la vereda de Corozal, corregimiento de San Luis, jurisdicción del municipio de Neiva, Huila, el pasado viernes 2 de septiembre. El último pronunciamiento vino del presidente Gustavo Petro, que indicó el sábado pasado que hay altas probabilidades que los perpetradores hayan sido las disidencias de las FARC.

“Es altísimamente probable que integrantes que llaman hoy disidentes, en algunas de las formaciones, hayan sido responsables del atentado”, dijo el jefe de Estado desde el aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, a donde se desplazó para instalar un Puesto de Mando Unificado para atender la situación de orden público.

“Es este tipo de disidencias, son las que tienen que responder por estos hechos. Se habla de la Dagoberto Ramos, instalada más en el Cauca, o de Ismael Ruiz, que es el nombre que le dan a una organización de las Farc, también cercana a este territorio”. Y luego siguió: “Es un 90 % probable, la investigación tiene que continuar, ahora ya en manos de la Fiscalía. A la Policía le recomiendo estrechar lazos con la comunidad. Los lazos con la comunidad son un escudo y hay que entender bien eso. Es la alianza con la comunidad lo que protege, no es parte de técnicas militares, no depende mucho de pistolas, para salir airosos de estos episodios. Es establecer un amor entre la institución policial y la ciudadanía. Ese es el primer nivel de la defensa”.

En las últimas horas, la revista Semana aseguró haber hablado con un testigo identificado como Raúl López, que contó cómo fueron los hechos. “La explosión estremeció la casa, se sintió la detonación, eso duró unos 10 minutos, después siguieron bastantes ráfagas de fusil, ayer no me moví para nada. En el momento que llegué a la casa vi pasar la camioneta de la Policía y luego fueron las detonaciones. Nunca había ocurrido esto tan grave, es duro”, dijo el hombre.

Luego agregó: “Uno piensa muchas cosas porque uno no sabe nada, me quedé quieto, no hubo forma de nada, no me moví de la casa, lo principal es el miedo, una cosa de estas da miedo, es duro”.

Le puede interesar: Francisco Santos ‘cayó’ en fake news con portada de The Economist y Petro le contestó con una “que sí es de verdad”

Cabe recordar que a raíz de estos hechos, el presidente Petro decidió retirar a todos los policías de las zonas de peligro en donde su vida corra riesgo. “No puede haber auxiliares de la policía en las zonas de conflicto, por su nivel de experiencia, que es bajo. Son jóvenes y hay que cuidar la juventud. Le he pedido al director de general Sanabria que saque a los jóvenes de esas zonas”, dijo el mandatario.

Sumado a esto, dijo que el pésimo estado de la vía facilitó el atentado contra los uniformados, recalcando que la responsabilidad del hecho aún es materia de investigación.

Los oficiales que fallecieron luego de los fatídicos hechos fueron Intendente Wilson Jair Cuéllar Losada, Intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez, Subintendente Duverney Carreño Rodríguez, Patrullero Jhon Fredy Bautista Vargas, Auxiliar Policial Santiago Gómez Endes, Auxiliar Policial Arles Mauricio Pascuas Figueroa, Auxiliar Policial Cristian Ricardo Cubillos Borbón. Aunque en un principio se había asegurado que eran ocho las víctimas, horas después del ataque se conoció que el auxiliar Gustavo Esquivel Rojas sobrevivió a la masacre.

SEGUIR LEYENDO: