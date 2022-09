Ariel Ávila: “En seguridad hay una tormenta perfecta”

El pasado viernes 2 de septiembre en la vereda Corozal, corregimiento de San Luis, jurisdicción del municipio de Neiva (Huila), un ataque armado en contra de una patrulla dejó un lamentable saldo de siete uniformados de la Policía Nacional asesinados y solo un sobreviviente del atentado presuntamente cometido por las disidencias de las Farc.

El atentado ha hecho que varios políticos expresen su rechazó y brinden su apoyo a los familiares de los uniformados asesinados, al respecto el Senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, lamentó el ataque y señaló que el país afronta ‘una tormenta en seguridad’ debido a una serie de aspectos que han fortalecido las estructuras ilegales en las regiones.

“Lo que pasa es que tenemos una implosión de organizaciones criminales, en los últimos meses han caído varios mandos de las disidencias, del Clan del Golfo, etc, y eso está llevando a unas guerras internas entre ellos y unas proliferaciones de estructuras criminales. En su momento a esto se le puso el efecto ‘cucaracha’. De una gran estructura salen 10 o 15 y por eso es lo que estamos viendo, que Colombia hoy está en el segundo puesto de países con mayor número de crimen organizado, solo nos gana la República Democrática del Congo”.

Otro de los aspectos puntualizados por el Senador fueron las economías ilegales, puesto que estás estarían permitiendo que los grupos criminales funcionen sin ningún tipo de impedimento logístico: “El boom de las economías ilegales, altos precios de la pasta de coca, de la minería ilegal y de la trata de personas, un ejemplo de eso es que hace ocho años un gramo de pasta a base de coca valía 1.200 1.600, hoy puede estar su valor en los 3.000 pesos”.

Ávila fue claro en puntualizar que los problemas de seguridad no se generaron de la noche a la mañana, sino que por el contrario, el trato negligente y desacertado fue el causante de que hubiese aumentado la criminalidad en el punto que está: “Durante todo el Gobierno Duque no hubo una política de seguridad, siempre hubo una lectura ideológica y el deterioro no es de este mes, es de estos cuatro años y salidas milagrosas no hay”.

Referente a las intenciones de llevar a cabo el plan de Paz Total del gobierno de Petro indicó el Senador: “Negociación con el ELN, acogimiento a la justicia de organizaciones criminales, diálogos regionales de paz y sustitución de economías ilegales, es una política coherente, creo que va a dar muy buenos resultados pero no de forma inmediata porque esto hasta ahora está iniciando”.

De igual manera resaltó que atentados como los perpetrados el 2 de septiembre contra las fuerzas armadas deben ser castigados, y las organizaciones criminales que no se acojan deben ser perseguidas y sometidas por las autoridades nacionales.

“Hay que seguir apretando organizaciones criminales y hay que cambiar en parte la política de seguridad que se venía dando, mejorar mucho más la inteligencia, modificar el plan de vigilancia por cuadrantes y tener operaciones permanentes en territorios y no solo operaciones Betas. El ministro de Defensa ha dicho que en las próximas semanas presentará una política de seguridad. Al que no quiera la paz total hay que perseguirlo, que neutralizarlo cómo hace cualquier Estado”.

Para concluir el Senador de la Alianza Verde mencionó la esperanza y pronostico de la idea de paz y estabilidad en materia de seguridad por parte del Gobierno de Petro, aunque fue claro en señalar que es un complejo problema que no tiene soluciones apresuradas ni milagrosas.

“Los resultados no se van a ver de forma inmediata porque en materia de seguridad y de política pública no hay solución milagrosa, esto va a tardar algunos meses pero hay que acelerar todos los procesos para que fenómenos como estos, el asesinato de policías, el asesinato de líderes sociales, el tema de masacres pare, pero estamos en una tormenta perfecta”, concluyó Ariel Ávila.

