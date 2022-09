James Rodríguez recibe dura crítica de la prensa catarí: “es un fracaso profesional”

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

A James Rodríguez le hacen una fuerte crítica en Catar por su falta de compromiso con el Al Rayyan, equipo al que llegó desde el 2021 tras no ser tenido en cuenta en el Everton FC de Inglaterra. El encargado de emitir la dura opinión sería el medio de comunicación Al Arab.

El colombiano no ha tenido opciones reales de salir de la Liga de Catar, pues aunque faltando pocas horas para el cierre del mercado de fichajes en el viejo continente James dio unas declaraciones en las que dio a entender un acercamiento al equipo de Gennaro Gattusso, el Valencia español, la propia presidenta del equipo Layhoon Chan, desmintió cualquier rumor de que el cafetero hubiera tenido oportunidad de llegar al equipo: “Por James no hicimos oferta, a Mata le llegamos a considerar porque es agente libre”.

Antes, Rodríguez había dicho en el programa El Chiringuito: “Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada”.

Dicha situación generó la crítica del portal deportivo de Catar, quien rajó al colombiano por sus más recientes declaraciones, evidenciando su deseo de salir del equipo Al Rayyan: “Rodríguez, un fracaso profesional”. “Lamentablemente, en lugar de diligencia y participación jugando, se dedicó a reclamar lesiones una y otra vez, y también a salir por las redes sociales y presentarse a los clubes, escapando de los partidos y entrenamientos, y fabricando argumentos y falsas ilusiones para no participar en los partidos”.

El medio no se quedó con nada y ha comparado la falta de profesionalismo del colombiano con la gran participación de otras estrellas del fútbol en su paso por el equipo: “Ahora todo el mundo está en su contra, sobre todo porque Al Rayyan es un equipo grande y hubo estrellas distinguidas que tuvieron actuaciones maravillosas y fueron profesionales en toda la extensión de la palabra, a diferencia de Rodríguez, que no está a la altura. responsabilidad y no ha sido un profesional, sino un rebelde”.

James no encuentra el camino que quiere y ahora se espera que pueda volver a tener minutos para poder ser tenido en cuenta en el nuevo proceso de la Selección Colombia, que en el 2023 iniciará su gran objetivo de llegar al Mundial de Fútbol de 2026. Ante eso, James cree que el argentino, Néstor Lorenzo, quien asumió las riendas del seleccionado nacional lo va a tener presente para los siguientes partidos: “Yo creo que sí me quiere en la Selección)”.

Rodríguez pretende que en el mercado de invierno pueda llegar a un acuerdo con un equipo de élite en Europa, pues el malestar entre el colombiano y la hinchad, además del equipo, quizás seguirá creciendo hasta perder la posibilidad de jugar, tal como pasó en el Real Madrid y el Everton.

