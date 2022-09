Un club colombiano de electrónica se ubica dentro de los mejores 100 del mundo

Octava fue el único club de electrónica de Colombia que se ubicó dentro de los mejores 100 del mundo Foto: Gerardo Pachón

La música electrónica en la última década ha tenido un aumento exponencial sin precedentes en Colombia, sobre todo en Bogotá, en donde la escena empezó a crecer desde la carrera 14 con 75 donde se recibía a los noctámbulos capitalinos en los años 90 en plena guerra de Escobar, hasta llegar a los primeros festivales nacionales en el siglo XXI. Este comportamiento ha marcado un precedente para el futuro de la música de los bits en Colombia.

En la actualidad, la revista británica DJ Mag ubica a Octava como el único club nocturno colombiano dentro de los mejores cien del mundo, manteniéndose a flote a pesar de la pandemia que obligó a cerrar los establecimientos durante dos años, una eternidad para la escena y para los empresarios que le han apostado a este tipo de cultura nocturna que es vital e importante en los veranos en Europa y Norteamérica.

Octava, desde que abrió sus puertas en 2016, empezó como un sueño de Gerardo y Nicolás Pachón, hermanos de una respetable familia bogotana que se dedicó a amplificar la tecnología musical en Bogotá. Pero ese sueño no sería realidad sin Javier Hurtado quien fue el mayor inversionista, Carlos Cortina el arquitecto que hizo acogedor el lugar y Paola Calderón quien diseñó la marca y su manual. Sus inicios comenzaron en los momentos que compartían con su padre mientras distribuía equipos de sonido novedosos para la época. Los hermanos tuvieron cercanía con los discos de vinilo 45 Rpm, cargados de sonidos que venían con los equipos de sonido para ser probados.

Foto: Octava

En esos discos de vinilo la música disco empezó a retumbar en los equipos que tenía su padre y prácticamente, los sacó del ensueño de los sonidos populares colombianos para mostrarles una alternativa que se estaba escuchando en el mundo. Desde ese momento, se empeñaron en la búsqueda de sonidos electrónicos y del dance.

Mientras continuaban en sus tareas colegiales y en las tardes escuchando música, fueron creciendo para meterse en el negocio de su padre, en el negocio de la minitecas, en las que el sonido de los Pachón se volvió viral y reconocido en la rumba capitalina. Y en ese ir y venir de las minitecas, Gerardo conoció los mezcladores para darse cuenta que su pasión estaba encaminada a tocar música en vivo sobre una consola.

Dos años duró tocando en clubes nocturnos para lanzarse junto con sus hermanos y padres a emprender Cinema, el primer club de música electrónica en el país, el único que se dedicaba a tocar toda la noche música de ese tipo.

“Cinema fue el primero que se atrevió a tocar música electrónica toda la noche, todos los días del fin de semana”, comenta Gerardo Pachón.

En 2016 Octava fue inaugurado.

Lo curioso de Cinema es que nació en 1990 sobre la carrera 14 # 75-46 en Bogotá. Allí, durante 20 años se mantuvo en pie, a pesar de que en sus inicios estuvo perturbado por los ataques de los Extraditables y los carros bombas que estallaban en la ciudad. Cuando los secuestros iniciaron, algunas noches muy pocas personas iban por el miedo a que algo les sucediera.

“A veces bajaba el aforo cuando explotaba alguna bomba, pero se normalizaba. Nunca pensamos en cerrar Cinema y la única razón por la que pensamos en cerrar fue por la ley zanahoria”, relata Gerardo.

Como aquel hecho en que por cosas de la vida tuvieron que pasar. Precisamente tenía que ver con los narcotraficantes de la época, el filtro de seguridad no los dejó pasar, precisamente por la curaduría que manejaron a partir desde su fundación.

Durante 20 años permaneció en el mismo lugar Foto: Gerardo Pachón

En represalia, amenazaron al bouncer (filtro) con quitarle la vida y en “otra oportunidad se nos metieron con una camioneta por la entrada porque no los dejamos ingresar, como no le permitimos la entrada, dieron una vuelta a la manzana y al regreso entre una camioneta Hummer, estrellaron el vehículo a la entrada, salieron a correr pero la policía los alcanzó. Destruyeron toda la entrada pero no hubo heridos, sólo daños materiales”, recuerda Gerardo.

Cinema se convirtió en un lugar de culto, siendo la discoteca más importante no sólo de Bogotá sino de Colombia, hasta el punto de que los DJ famosos querían tocar en Cinema durante sus giras.

“Muchos artistas querían tocar allá, por ejemplo, cuando estaban en una gira por América. El club se volvió el más importante tal vez en electrónica, y como fue el primero, se volvió muy viral, hasta las agencias de turismo hablaban del club ¡Que era muy fuerte en la escena colombiana!”, sostiene Gerardo.

Cinema se convirtió en el lugar de culto, siendo la discoteca más importante no sólo de Bogotá sino de Colombia, hasta el punto de que los Djs famosos en su giras internacionales, querían tocar en Cinema Foto: Gerardo Pachón

Cinema se convirtió en ese referente de música electrónica gracias a los viajes que Gerardo Pachón empezó a realizar a Londres en tiempos de verano. “Yo iba mucho a Glastonbury y también a comprar vinilos. Allá pasaba de todo, electrónica y bandas. Este festival tal vez sea el más importante en el mundo. Aforo de casi millón de personas. Todo un fin de semana, es como un Villa de Leyva de grande, lleno de gente y demasiados stages”.

A su regreso veía que en Colombia faltaba pelo para moño, “Claro, lo que pasa es que acá era más selectivo. No era tan grande el crowd, porque no queríamos que se mezclara gente que de pronto no iba tanto por la fiesta, si no por otras razones. Hoy en día se mete mucha gente a hacer ilícitos en fiestas, eso jamás pasó en Cinema, no se perdía nada, ni a nadie le dieron escopolamina, ni nadie se nos murió de sobredosis”.

Lo que los Pachón habían creado en Cinema era una familia en la que todos iban a divertirse, a pasarla bueno, a bailar hasta el otro día o como dice Gerardo, a “pasarla la verga”.

Niki Belucci, la disc jockey húngara es famosa por su anterior carrera como actriz pornográfica, así como por pinchar música en topless. Foto: Gerardo Pachón

“Nadie iba a robar; la gente dejaba sus cosas botadas y no estaban pendientes que los fueran a robar ni a nada. Iban de fiesta y ya, cosa que no está pasando en la escena actual, las personas tienen que estar con los ojos puestos en todo, porque se han robado celulares, bolsos y lo peor, en los últimos eventos se han muerto personas, no hay control”.

“Nosotros en los 20 años que duramos aprendimos a cuidar a las personas que entraban al establecimiento. Nunca se nos murió nadie, ¡nadie!, Nunca hubo robos dentro del sitio, Y cuando alguien se pasaba le cortábamos el ingreso, Así es la forma, con los socios nunca hubo problemas”.

El único problema llegó cuando un vecino empezó a denunciar a las autoridades y el nuevo Plan Organizacional Territorial de Bogotá (Pot) los hizo cambiar de lugar. Cuando se enteraron de la noticia, decidieron vender Cinema,

“A nosotros nos hizo la guerra un vecino y nos cambiaron el Pot. Nos sacaron de la zona, lo lograron, Cinema se vendió, la marca se vendió y se lo vendimos a otros exsocios. Ellos trataron de hacerlo pero no funcionó porque yo siento que la marca estaba muy ligada a nosotros”, indica Pachón.

Deedmau5 tocando en vivo en Cinema. Foto: Gerardo Pachón

Aunque Cinema terminó, tenían a cargo otros tres clubes como Lov, Salon Continental, y Nicolás, su hermano, creó Baum, que llegó a ubicarse dentro de los 30 mejores del mundo por la misma revista DJ Mag.

Pero luego nació Octava en 2016 con la visión de Gerardo Pachón,

“Luego entramos en Octava, con mi hermano Nicolás y Paola Calderón. El diseño primario de Octava es mío y la idea conceptual. La marca la hizo Pao y Nicolás hizo la producción. La idea era hacer un club como un estudio de grabación gigante. Yo tenía un porcentaje grande y ellos siempre han sido parte del equipo. Baum también lo hizo con Carlos Cortina el arquitecto. Los clubes que hemos metido mano han durado”.

Quienes han ingresado a Octava saben que la acústica es una de sus cartas de presentación, pues las paredes están cubiertas de espumas en forma de pirámides que le permiten dividir el sonido para que se siga disipando en el ambiente. El sonido es claro como si se estuviera con los audífonos puestos

“Lo que pasa es que octava fue el pajazo mental mío y de Nicolás de hacer un club de verdad. La fachada, los baños, el booth, todo está planeado. El sonido siempre ha sido Lo más importante en nuestros clubes, el bajo, me parece que es muy importante”, señala Gerardo.

La diferencia en cuanto el espacio y tecnología a cambiado considerablemente. La acústica es impecable por todo el trabajo que se ha hecho detrás. Cinema (izquierda) Octava (derecha). Foto: Gerardo Pachón

Hoy Octava está a cargo de otras personas. Gerardo y Pao Calderón se dedican a la música y a cazar talentos para que toquen en el club, que es el único de Colombia que, según Gerardo, le paga bien a los DJ emergentes, porque se rumora, que a algunos les dan $100.000 por un toque de aproximadamente dos horas.

Finalmente, para nadie es un secreto que la familia Pachón ha dejado un legado histórico en la música de los beats en el país ¿qué tal ha sido ese recorrido y el legado que le ha dejado a esta generación que se viste de negro para decir que ama el techno?

Creo que el legado es que existe buena música, y que podemos oír buena música, Es cuestión de investigar, que se puede tener entretenimiento bueno, sin pasar por encima de nadie, sin quitarle a nadie nada, sin hacer competencia desleal. En Colombia desgraciadamente, existe la mala competencia.

Gerardo afirma que “Toca hacer el recorrido bien, sin ser ventajoso, sin ser aprovechado con los demás. Hoy hay muchos DJ que se les ha dado la oportunidad de crecer y lo logran, pero después cambian, cambian su forma de ser, cambian su forma de relacionarse, hasta el punto, que muchos no dejan que otros artistas toquen en muchas de las escenas del país, porque piensan que son competencia”.

La referencia de la revista DJ Mag para Octava

“El club Octava de Bogotá es considerado uno de los más grandes de la ciudad, ubicado en el distrito de Chapinero. Abierto solo los viernes y sábados, se enfoca en el talento local por encima de los grandes nombres internacionales, aunque el espacio acogió a artistas como Nicole Moudaber, Sasha y Guy J, en ocasiones especiales antes de la pandemia. La sala principal del club está diseñada específicamente con la calidad del sonido en mente y presenta un patrón de pared geométrico moderno que refleja el sonido y ayuda a la insonorización. El mejor lugar para encontrar información sobre lo que sucede en Octava es el Instagram del club, pero también hay una línea de información especial a la que puede llamar para recibir actualizaciones de eventos”.

Octava fue el único club de electrónica del país seleccionado, ubicándose en el puesto 91. La selección fue a través de votación.

Los mejores 10 clubes de electrónica

1) HÏ IBIZA ubicado en Ibiza, España

2) ECHOSTAGE ubicado en Washington DC, USA

3) GREEN VALLEY ubicado en Camboriú, Brasil

4) PRINTWORKS LONDON ubicado en London, UK

5) BOOTSHAUS ubicado en Cologne, Alemania

6) USHUAÏA IBIZA ubicado en Ibiza, España

7) AMNESIA ubicado en Ibiza, España

8) THE WAREHOUSE PROJECT ubicado en Manchester, Inglaterra

9) LAROC CLUB ubicado en Valinhos, Brasil

10) PAPAYA ubicado en Zrce Beach, Croatia

