Mario Hernández subió video de una empleada suya y levantó polémica

Mario Hernández, diseñador colombiano

El empresario colombiano de marroquinería, Mario Hernández, quiso compartir lo que consideró un mensaje motivacional sobre el trabajo en sus redes sociales este primero de septiembre. No obstante, un grupo de ciberusuarios le respondió el favor con un video que había subido minutos antes y luego eliminó, en el que mostraba a una subordinada suya con la blusa abierta, luego de cuestionarle su elección de vestuario en cámara.

El breve mensaje motivacional que compartió el santandereano tenía como invitado al exvicepresidente de Colombia Francisco Santos. Hernández recibió esta visita ilustre a su planta y compartió sus pensamientos sobre el amor por la patria y la importancia de las empresas para la economía del país.

Por otro lado, el político uribista confesó en cámara que algunas personas le han preguntado a qué se dedicará ahora, ya que durante los años de presidencia de Gustavo Petro no tendrá cabida como funcionario de ninguna entidad.

“Yo no sé, pero el único consejo que le puedo dar a cualquiera de ustedes es: el día que usted se levante y diga ‘¡ay, qué jartera ir a trabajar!’, eso no es un trabajo para usted? El trabajo uno tiene [que asumirlo con una sonrisa] de oreja a oreja. Estar así, felices: ¡me voy a ir a trabajar! Porque la vida es muy cortita y uno pasa mucho tiempo en el trabajo. Eso tiene que generar felicidad”, dijo Santos, descendiente de una estirpe de periodistas, que inició su trayectoria profesional como jefe de redacción en los años 80.

Conmovido por esta confesión de Santos, Hernández se animó a compartirla junto con el mensaje “el trabajo es vida”.

No obstante, el mensaje optimista de Hernández no fue bien recibido por los cibernautas colombianos. Pese a la exhibición de resiliencia del exembajador de los Estados Unidos, los usuarios de la red social Twitter empezaron a llamarlo de repente con apodos como morboso o viejo verde. No era una horda de insultos infundada: Hernández había subido un extraño video momentos antes.

En el clip en mención, Hernández tiene como invitada —en la misma oficina donde recibió a Santos— a Angélica, una empleada suya. En el video se oye la voz de Hernández hablando sobre la elección de vestuario de la joven trabajadora. “Viste muy elegante, y esa es la tendencia ahora. ¿Cuál es la tendencia?”. “Tener la blusa abierta”, responde la mujer con tranquilidad, mientras se ve un brasier verde bajo una blusa formal de rayas.

La incómoda grabación continúa con Hernández comentando que algunas personas usan la blusa abierta sin usar brasier, aunque ella sí está vistiendo uno. Finalmente, Hernández le recomienda tener cuidado de no resfriarse.

El video fue eliminado por el empresario, pero algunas personas alcanzaron a grabarlo y resubirlo para reclamarle al respecto. “Que don Mario Hernández manda a decir que si hay billete no es acoso”, dijo el usuario @QUICENO01971027.

“Esto se le borró a @marioherzam. Publicó un video acosando a una de sus trabajadoras que además podría ser su nieta. ¿En estos casos se puede actuar de oficio para iniciar un proceso judicial?”, preguntó el usuario @mariorobertop.

“O sea que el empresario uribista Mario Hernández habla con sus trabajadoras sobre blusas, qué visten, la moda, si con brassieres o con Top? Y por qué el sinvergüenza borró el vídeo? Porque sabe que es acoso laboral?” añadió el usuario @_gelver_.

