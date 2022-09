Funcionaria de la Personería de Bogotá fue retenida por hombres armados en el centro de la ciudad

Funcionaria de la Personería de Bogotá fue secuestrada en Los Mártires. Foto: Colprensa

Las autoridades en Bogotá se encuentran en alerta ante unos posibles casos de desplazamiento interno en la capital de la República; al parecer por bandas dedicadas al microtráfico. Al menos esas son las denuncias que se han difundido en algunos medios de comunicación y que también llegaron hasta la Personería. Precisamente una funcionaria del ministerio público que se dirigió a ese punto de la localidad de Los Mártires, en medio de la inspección, fue retenida por sujetos armados.

En el barrio la favorita, más o menos en la Carrera 16 con 14, varios hombres armados secuestraron, por al menos una hora a la funcionaria, que además fue amenazada de muerte; en este punto varias familias han denunciado que los sujetos entran a las residencias y los desalojan.

Bajo este modus operandi, aseguran, se han adueñado ya de varios predios, que al parecer los estarían usando para convertirlos en expendios y lugares para el consumo de drogas. Todo esto ocurrió el mismo día que el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, adelantaran un consejo de seguridad en la capital del país.

LE PUEDE INTERESAR: Las ocho peticiones de la alcaldesa Claudia López a Gustavo Petro en el consejo de seguridad de Bogotá

A través de un breve comunicado, la Personería Distrital le solicitó a la Fiscalía que adelante las respectivas diligencias para encontrar a los responsables, además de solicitarle cuerpo de seguridad (escoltas) a la funcionaria secuestrada.

La misiva de 5 puntos declara: " La Personería de Bogotá rechaza los hechos en los que la personera local de Los Mártires, fue víctima de intimidaciones por parte de delincuentes armados, en inmediaciones de este sector mientras cumplía su labor.

Por tal razón:

1. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, que adelante las investigaciones respectivas que conlleven al esclarecimiento de los hechos denunciados.

2. Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección -UNP- para que con urgencia realice los análisis de riesgo y de manera prioritaria asigne las medidas de protección respectivas a la funcionaria.

3. Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes se investigue lo que viene sucediendo en el sector donde, al parecer, se denuncian hechos de desplazamiento forzado urbano lo que equivale a registrarse como una clara violación a los derechos humanos.

4. Como garantes y guardianes de los derechos de todos los habitantes de Bogotá, invitamos a los ciudadanos a denunciar cualquier atropello a su locomoción, seguridad y libre circulación.

5. Bogotá no puede convertirse en un reducto donde las bandas delincuenciales sean las que deciden quién o dónde trabaja o transita y por tal motivo, se deben prestar todas las garantías, no solo a los servidores públicos, si no a la población en general”.

Como lo reseñó Noticias Caracol, los habitantes del sector manifiestan que los dueños de las residencias del sector son los mismos de las ollas del microtráfico, además, que esta situación con los funcionarios públicos se presenta cada vez que estos se acercan a la comunidad a realizar los programas de ayuda o intervención.

Esta es una de las localidades con más índices de inseguridad, precisamente la alcaldesa Claudia López realizó una visita cuya finalidad era establecer y desarrollar acciones conjuntas en temas de seguridad y convivencia.

No obstante, en toda la capital se sigue temiendo por los problemas con hurto, fleteo, entre otras situaciones que aumentan la inseguridad, porque hay situaciones muy alarmantes como los cuerpos que aparecen en bolsas, los supuestos casos de desplazamiento interno que son claras violaciones a los derechos humanos, entre muchas otras que tienen en jaque a las autoridades de la capital del país.

SEGUIR LEYENDO: