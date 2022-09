Así droga y roba a los ciudadanos una pareja en Cartagena: las autoridades les hacen seguimiento desde hace meses

Panorámica de Cartagena, centro histórico. Foto: archivo - Colprensa.

La inseguridad en Cartagena tiene en alerta a las autoridades, pues las bandas delincuenciales cada vez se valen de nuevas estrategias para robar a turistas y locales. En las últimas horas, una mujer denunció ante las autoridades que una pareja la drogó y le vaciaron las cuentas en cuestión de minutos en el Centro Histórico de la ciudad.

La víctima es Marilis Cabarcas Herrera, quien denunció ante las cámaras de Noticias Caracol el hurto que sufrió en la capital del departamento de Bolívar. Los hechos, según su relato, sucedieron en esta semana, cuando salía de un restaurante ubicado en el Centro Históricoo, allí fue abordada por un desconocido.

El hombre que la abordó le preguntó por una dirección porque aparentemente estaba perdido. Cabarcas recuerda que, mientras le hacía preguntas, el sujeto acercaba mucho sus manos a la cara de ella. La víctima manifestó al medio que rápidamente se empezó a sentir confundida y fue ahí cuando entró a escena la cómplice del hombre.

“De pronto se acerca una mujer y ella dice que sí sabe dónde queda la dirección esa, que queda detrás del Centro Uno, cuando ya estamos ahí ella me dice que vamos, acompañemos al señor, que ‘mire que no es de aquí, él es ecuatoriano’”, recordó Marilis.

Cabarcas asegura que no se explica cómo accedió, pero acompañó a la pareja hasta un cajero automático. En las cámaras de seguridad del centro comercial al que la llevaron se ve Marilis camina junto a los delincuentes hacia un cajero automático y, aunque ella recuerda todo, asegura que cuando fue consciente de lo que había sucedido ya era muy tarde.

En el cajero, la pareja vació la cuenta bancaria de Marilis, “me sacaron mi plata, toda, de mi sueldo, me quitaron mi teléfono y después me dejaron allá en el centro comercial La Matuna”. Después de un rato, la víctima reaccionó y alertó a las autoridades sobre lo sucedido, quienes están uscando a los responsables con las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron todo el recorrido de la mujer con los delincuentes.

Se presume que los delincuentes utilizaron escopolamina para doblegar la voluntad de la mujer. Por su parte, Marilis manifestó al noticiero que tiene la impresión de que recuerda todo lo que pasó porque el efecto no fue tan fuerte gracias a que ella tenía tapabocas.

Con las grabaciones, las autoridades cartageneras señalaron que, aparentemente, esta pareja lleva delinquiendo con el mismo ‘modus operandi’ hace algunos meses en varios centros comerciales de la ciudad.

Por inseguridad en Cartagena se refuerza la fuerza policial

La Policía Metropolitana de Cartagena está en alerta ante el aumento de crímenes y hurtos en la ciudad amurallada, especialmente por el asesinato de un niño de dos años a manos de un sicario, y por ello anunció la llegada nuevos uniformados a la capital de bolívar para reforzar su seguridad.

Así lo confirmó el General Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, “setenta hombres y mujeres pertenecientes a la Policía, llegaron a Cartagena para reforzar las filas de esta institución, con el fin de contrarrestar delitos de bandas criminales y delincuenciales de la región, lo que se convierte en una ‘luz verde’ que el Gobierno Nacional le da a la ciudad, con el fin de ampliar el número de uniformados en el territorio”.

El uniformado explicó que con los nuevos refuerzos, el poder de la institución estará más presente en sectores calificados como los más peligrosos de la ciudad y municipios del área metropolitana. Zapa agregó que estos uniformados “tienen la misión de ayudar y avanzar en la lucha contra la delincuencia, preservando y garantizando la convivencia, la armonía y la seguridad a los cartageneros”.

