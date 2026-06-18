Explosiva confesión de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía sacude las redes: “Se terminó”

Las redes sociales estallaron tras difundirse un fragmento en el que la intérprete habló sobre su supuesto distanciamiento, alimentando el debate sobre la veracidad y el alcance de los contenidos virales - crédito kapradiner / Instagram

El ambiente digital se vio sacudido cuando Greeicy Rendón pronunció frente a las cámaras una declaración que dejó perplejos a seguidores y medios de comunicación.

En una entrevista para el videopódcast español Kapra Diner, la artista colombiana, con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, aseguró: “Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó”.

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Las palabras de Greeicy corrieron como pólvora en redes sociales, desatando una ola de especulaciones sobre una posible ruptura con Mike Bahía, su pareja desde hace más de una década y padre de su primer hijo.

El fragmento, replicado y viralizado en cuestión de minutos, se convirtió en uno de los temas más comentados en la farándula latinoamericana. La contundencia de la frase, sumada a la expresión afectada de la cantante, sembró dudas sobre la estabilidad de una de las parejas más admiradas del espectáculo colombiano.

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El video que desató la tormenta

El video viral de Greeicy Rendón en el videopódcast Kapra Diner fue replicado sin contexto y se instaló en la farándula latinoamericana - crédito kapradiner / Instagram

El episodio en cuestión corresponde a una dinámica del programa Kapra Diner, conducido por el creador de contenido español Andoni Valgardi. Durante la charla, Greeicy Rendón leyó y reaccionó a titulares ficticios que giraban en torno a su vida sentimental.

Fue entonces cuando, al abordar el supuesto fin de su relación, afirmó: “Mi relación con Mike se terminó”. La reacción en línea fue inmediata y masiva. Cientos de usuarios, muchos de ellos seguidores de la pareja, interpretaron la declaración como una confesión real.

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El ambiente de tensión aumentó cuando la cantante añadió frases como “Hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan” y explicó que el vínculo con Mike Bahía se había roto tras el surgimiento de un sentimiento hacia una persona cercana.

“Conocí a una de las chicas y empecé a tener una afinidad un poquito más allá”, manifestó la artista en el mismo espacio. Ante la insistencia del entrevistador por conocer la identidad de la supuesta tercera persona, la respuesta fue directa: “Esa chica es... Tini”, en referencia a la cantante argentina Martina Stoessel.

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Una pareja icónica bajo el escrutinio público

La historia de Greeicy Rendón y Mike Bahía comenzó en 2012 y la pareja comparte proyectos, escenarios y la crianza de su hijo Kai- crédito @greeicy/Instagram

La historia de Greeicy Rendón y Mike Bahía ha estado marcada por la exposición mediática desde sus inicios en 2012. Juntos han compartido escenarios, proyectos musicales y la crianza de su hijo Kai.

En abril de 2022, celebraron la llegada de su primogénito, consolidando una familia que ha sido ejemplo de unión y complicidad para sus seguidores. Por eso, la declaración de la cantante en el pódcast español generó conmoción e incredulidad en redes sociales y medios, que durante horas intentaron confirmar la noticia.

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La interpretación de la artista resultó tan convincente que incluso el conductor del programa llegó a ofrecerle detener la grabación ante el nivel de angustia aparente. “¿Quieres que paremos?”, se escucha decir a Andoni Valgardi en medio de la tensión, mientras la cantante mantuvo el personaje y profundizó en la narrativa de una ruptura.

El efecto viral y la reacción del público

La difusión del video editado, sin el contexto completo, pronto alcanzó millones de reproducciones. Los comentarios se dividieron entre quienes lamentaban el supuesto fin de la relación y quienes sospechaban que se trataba de una estrategia para generar conversación.

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Mike Bahía respaldó la iniciativa en una llamada durante el estudio y confirmó que su relación con Greeicy Rendón sigue estable - crédito @mikebahia/Instagram

La mención de Tini Stoessel como la supuesta tercera en discordia añadió un componente inesperado, dado que la artista argentina mantiene una relación pública con el futbolista Rodrigo de Paul, actual jugador de la selección argentina que participa en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La verdad detrás de la “ruptura”

La tensión se disipó recién al final del programa, cuando Greeicy y el equipo del pódcast revelaron que todo formaba parte de una dinámica de entretenimiento. La cantante colombiana explicó que la supuesta confesión correspondía a un reto de actuación, diseñado para demostrar el impacto de un titular fuera de contexto. En ese momento, la artista realizó una llamada a Mike Bahía en el estudio, que respaldó la iniciativa y mostró su apoyo ante la publicación del video.

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El propio Mike Bahía respondió: “A lo que salga vale”, restando importancia a la broma y confirmando que su relación se mantiene estable. Con este desenlace, quedó en evidencia el carácter ficticio de toda la escena. La pareja continúa unida, sin crisis de por medio, mientras el video sigue acumulando reacciones y comentarios en redes.