Menor que extorsionaba a comerciantes en Barranquilla a nombre de Los Costeños fue detenido por las autoridades

Joven es capturado por repartir volantes de extorsión a nombre de Los Costeño a comerciantes.

Un hombre del personal de seguridad de un centro comercial en Barranquilla llevó a la Policía Metropolitana a un menor que repartía panfletos intimidantes a los comerciantes a nombre de ‘Los Costeños’.

Los hechos ocurrieron en la carrera 38 con calle 36, barrio Centro, cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte fueron alertadas por parte de la comuniadad de la presencia de un sospechosos, quien habría entregado volantes de extorsión a un comerciante y que, según con información suministrada, hizo lo mismo con otras personas en días anteriores.

A través de un video, se puede ver cómo dos hombres de seguridad del centro comercial llevan caminando al sujeto aprehendido hasta el CAI San José. De esta manera fue como los uniformados lo interceptaron y realizarle lo que fue hallado un sobre de mannila que contenía siete panfletos amenazantes alusivos al grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Uno de los uniformados de la Policía leyó el cartel que al parecer había sido arrojado por el joven a un local comercial, en este había escrito un número de teléfono para que las víctimas se comunicaran directamente y de esta manera acordar el pago de una extorsión: “plata o plomo”.

La Policía Nacional señaló al menor de 17 años como presunto responsable por el delito de extorsión.

Vale recordar que, en las últimas semanas los robos a entidades bancarias en Barranquilla en la modalidad de ‘taquillazo’ se han convertido en una constante. Por esta razón, la inseguridad en la capital del Atlántico ha alcanzado la máxima alerta por parte de las autoridades y de la ciudadanía.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que se incrementarán los operativos y se trabajará de la mano con el gobierno del presidente Petro en un plan de choque contra la violencia. De igual manera aseguró que ni su administración, ni los barranquilleros se dejarán amedrentar por los bandidos, en este caso se ofrecerán recompensas que permitan dar con el paradero de los criminales y contrarrestar su actuar.

“No nos va a temblar la mano, no nos vamos a dejar amedrentar. Seguiremos llamando a los bandidos por su nombre, seguiremos ofreciendo recompensas, porque es la información otorgada por fuentes humanas la que nos ha permitido hacer más de 30 allanamientos y capturas durante los últimos meses. Barranquilla no está sola. Le estamos pidiendo el acompañamiento al Gobierno nacional y este ha manifestado que nos lo otorgará”, indicó Pumarejo.

Delincuentes disfrazados asaltaron una entidad bancaria en Barranquilla

En el norte de Barranquilla, el pasado miercoles 31 de agosto se registró un nuevo ‘taquillazo’ dentro de un centro comercial, dos sujetos vestidos con uniformes de una empresa de vigilancia fueron los responsables del delito.

En la sucurrsal de Western Union ubicada en el Centro Comercial Único, a unas cuadras de una estación de Policía en presencia de trabajadores, compradores y personal de seguridad del sector.

Según testigos, los hombres llegaron disfrazados y, haciéndose pasar por empleados de la empresa privada de vigilancia, lograron el ingreso al local comercial al frente de la plaza de las comidas, engañaron y abordaron a los empleados del establecimieno recaudador de dinero y divisas extranjeras, Western Union, para después exigirles unas bolsas donde se llevaron las bolsas llenas de dinero en efectivo.

Minutos después, los delincuentes salieron rápidamente de la agencia de cambios de divisas y salieron por la puerta que da a la carrera 39, abordaron un vehículo y huyeron con el botín.

SEGUIR LEYENDO: