Colombia

Corte Suprema ordenó detención de Martha Peralta para que rinda indagatoria por el caso de corrupción de la Ungrd

La congresista se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte. Aseguró que la indagatoria no implica ninguna imputación de cargos en su contra

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@marthaperaltae/Twitter.
Martha Peralta Epiyú es señalad de participar en el entramado de corrupción de la Ungrd, que implicó la desviación de recursos - crédito @marthaperaltae/X

La congresista Martha Peralta se presentó el 18 de junio de 2026 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para un proceso de indagatoria por los señalamientos que hay en su contra sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con Noticias Caracol, la magistrada Cristina Lombana ordenó la detención de la senadora. Solicitó que sea conducida a las instalaciones de la Dijín de la Policía Nacional en calidad de detenida, con el fin de que comparezca el viernes 19 de junio a la diligencia de indagatoria.

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La decisión se basa en la necesidad de garantizar que la legisladora comparezca ante la justicia para rendir la indagatoria. En ese sentido, según informó Noticias RCN, la senadora permanecerá detenida hasta las 8:00 a. m. del 19 de junio, hora en la que se reanudará la diligencia.

Martha Peralta aseguró que siempre ha atendido los llamados de la Corte Suprema - crédito Luisa González/X
Martha Peralta aseguró que siempre ha atendido los llamados de la Corte Suprema - crédito Luisa González/X

La comparecencia de Martha Peralta: se había ordenado que fuera conducida hasta la Corte

Martha Peralta se presentó ante la Corte Suprema de Justicia luego de que se ordenara que fuera conducida por las autoridades hasta las instalaciones para que compareciera a la indagatoria. Según informó a los medios de comunicación, acudió a la Corte como en anteriores ocasiones, con el objetivo de aclarar los hechos delictivos por los cuales fue señalada y que podrían derivar en la apertura de una investigación penal.

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Adicionalmente, afirmó que las acusaciones en su contra constituyen una persecución de carácter político, presuntamente relacionado con su apoyo a las iniciativas del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro.

- crédito Martha Peralta/Facebook
Martha Peralta aseguró que está siendo víctima de una persecución política - crédito Martha Peralta/Facebook

Todo esto ha sido una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, pues activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas. Y esto es porque pertenezco a un proyecto político. Aquí lo que se ha hecho es información por el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales (...). Confíen en mí, que mi actuar siempre ha sido transparente”, aseveró la congresista ante la prensa.

De igual manera, en su cuenta de X afirmó que la indagatoria a la que fue citada es una diligencia normal, que hace parte de una actuación dentro del proceso investigativo que hay en curso. Negó que su comparencia implicara una imputación de cargos en su contra o su captura.

Quiero ser muy clara: aquí no se está imputando, no se está acusando y no se está dictando ninguna medida en mi contra”, añadió.

La congresista Martha Peralta Epieyú negó que vaya a ser imputada con cargos por los hechos de corrupción de la Ungrd - crédito @marthaperaltae/X
La congresista Martha Peralta Epieyú negó que vaya a ser imputada con cargos por los hechos de corrupción de la Ungrd - crédito @marthaperaltae/X

Reacciones del país político por la detención temporal de Martha Peralta

La decisión de la magistrada Cristina Lombana de mantener detenida a Martha Peralta para garantizar que rinda indagatoria generó varias reacciones en el país político colombiano. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está el senador electo Hernán Cadavid, que aprovechó la situación de la legisladora para hacer una crítica al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, que cuenta con el apoyo de Peralta.

El congresista Hernán Cadavid reaccionó a la noticia sobre la detención de Martha Peralta por una noche para que comparezca a una indagatoria - crédito @hernancadavidma/X
El congresista Hernán Cadavid reaccionó a la noticia sobre la detención de Martha Peralta por una noche para que comparezca a una indagatoria - crédito @hernancadavidma/X

“Otro apoyo de @IvanCepedaCast sobre el que guardó completo silencio. La Senadora Peralta disparo su nivel de vida y crecimiento electoral en forma atípica. Otra mas que cae con el escándalo de UNGR (sic)”, escribió el legislador en la red social.

Por su parte, Ernesto Macías, expresidente del Senado, recordó que hay varias personas que hicieron parte del Gobierno del presidente Petro que ahora están siendo investigadas por los hechos de corrupción que se presentaron en la Ungrd. Entre ellos están los exministros del Interior y de Hacienda y Crédito Público Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, respectivamente.

El expresidente del Senado Ernesto Macías Tovar se refirió a la detención de Martha Peralta - crédito @ernestomaciast/X
El expresidente del Senado Ernesto Macías Tovar se refirió a la detención de Martha Peralta - crédito @ernestomaciast/X

El Petrismo: ministros, altos funcionarios y congresistas presos; dos altos funcionarios prófugos de la Justicia. Y aún faltan otros. Corte Suprema de Justicia detuvo a la senadora Martha Peralta en la diligencia de indagación por caso UNGRD”, señaló.

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