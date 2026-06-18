Colombia

Streamer Davo Xeneize se decepcionó del himno de Colombia: esto era lo que esperaba

Decenas de usuarios se tomaron con humor el video publicado durante el primer partido de la Tricolor en el Mundial, aunque el famoso no estuvo exento de las críticas

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Este clip de streaming se viralizó en redes sociales tras el primer partido que tuvo la selección colombiana en el Mundial 2026 - crédito rrclips3 / TikTok

El streamer argentino David Quint, conocido como Davo Xeneize, sorprendió con nuevos comentarios sobre Colombia a través de una transmisión en su cuenta de Kick realizada con motivo del primer partido de la Selección en el Mundial 2026.

En su relato, el joven mostró “decepción” por el himno de Colombia, pues aseguró con sarcasmo que se sintió “triste” y “engañado” al descubrir que la letra de La quemona en realidad no pertenecía al símbolo patrio, en una reacción que se volvió viral por su vínculo con la canción.

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Davo Xeneize aseguró con gracia que su reacción surgió porque pensaba que el himno de Colombia empezaba con un fragmento de este icónico tema musical de los 2000 y después de ver los actos protocolarios del partido contra Uzbekistán supo que esa letra no estaba incluida.

Aunque lo dicho por el streamer fue una broma y algunos de sus espectadores entendieron su humor, en el momento en el que el clip se viralizó recibió gran cantidad de comentarios en contra, pidiendo que “respetara” el himno nacional, pues muchas personas no tienen el contexto de cómo conoció la canción y cuántas veces la incluye en sus transmisiones.

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Pintura acuarela de un joven con cabello rizado castaño, mirando hacia la izquierda, con auriculares negros y una camiseta amarilla de Colombia.
El streamer argentino Davo Xeneize volvió a viralizarse en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Su sarcasmo se resumió con una frase que impulsó la conversación en redes sociales: “Yo pensé que el himno arrancaba con: ‘En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar el toque, toque por la puerta de atrás’”, mientras cantaba al recordar la canción colombiana.

Luego completó la idea con un rostro de sorpresa que llevó a muchos a pensar que hablaba en serio: “Yo pensé que era así, boludo, el himno de Colombia. Recién me entero que no tenía esa letra“.

Finalmente, aseguró sentirse decepcionado, por lo que los comentarios no se hicieron esperar: “Me puso muy, muy triste que no sea ese el himno de Colombia, pero bueno, me mintieron, me engañaron. La verdad que me engañaron”.

A Davo ‘le cambió la vida’ desde que escuchó la canción ‘La quemona’

El creador de contenido escuchó La quemona hace unos meses, tema que un seguidor le envió a su chat. Allí oyó el fragmento y, desde ese momento, lo recuerda constantemente, pues ganó muchos seguidores con su reacción de sorpresa al escuchar la canción. Y es que la letra es bastante llamativa pues cuenta la historia de una mujer infiel

“En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar el toque, toque por la puerta de atrás y sale bien caripelada ella a abrirle la puerta diciéndole al mozo: ‘Ay, mi amor, casi no llega. Pase, siga, recuéstese un rato porque hoy le vamo’a dar de seguido hasta las 4’. Entra don Seca, se acuesta y se relaja y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole: ‘Papito, te quiero para mí’ Y ¿el desgraciado de tu marido? ‘Que se muera ese infeliz’”, dice uno de los apartados más virales.

Cabe mencionar que, en Argentina, Davo es uno de los streamers más populares. Su contenido suele centrarse en análisis de partidos de fútbol, pero se volvió tendencia en Colombia por escuchar por primera vez La quemona. Incluso, en una transmisión con Ryan Castro recientemente habló de la canción.

Davo Xeneize - Mishelle Master Boys
El argentino ha sido tendencia en redes sociales por su reacción tras escuchar 'La quemona' - crédito Davo Xeneize / Mishelle Master Boys

Reacciones entre bromas y críticas

El joven recibió mensajes de tono de gracia entre sus seguidores colombianos que escribieron “ese es el himno alterno”, “ese es el remix” y “Que le digan que ese es el himno para la fiesta”.

Sin embargo, aparecieron reproches de algunos que entendieron el comentario como una falta de respeto. Entre esas respuestas figuraron “atrevido e irrespetuoso”, “más respeto señor” y “respeto por favor”.

Multitud de aficionados colombianos con camisetas amarillas, banderas y bufandas animando en un estadio, con confeti cayendo y pantallas mostrando "Copa Mundo 2026".
Sin duda, los comentarios de Davo sobre Colombia seguirán causando revuelo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, se demostró que la frase con sarcasmo del streamer no fue tomada por todos con humor, sino que se notó la sensibilidad por un símbolo nacional.

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