Juan Camilo “El Cucho” Hernández estuvo cerca de ser jugador de Atlético Nacional: esta es la historia

Juan Camilo "El Cucho" Hernández asistió para el tercer gol de la Selección Colombia ante Uzbekistán, aquí está el resumen del partido y todas las anotaciones - crédito TyC Sports

Juan Camilo Hernández, más conocido como “El Cucho”, pudo haber debutado con Atlético Nacional y no con Deportivo Pereira, como pasó. La carrera del actual futbolista de la Selección Colombia por poco inicia en la capital antioqueña y no en la risaraldense. El motivo por el cual no se dio fue una casa para su papá, Nelson Hernández.

Corría el año 2015, Atlético Nacional acababa de contratar a Reinaldo Rueda como su nuevo director técnico y Nelson Reyes seguía en la dirección de las divisiones menores. Una de las gestiones que hacía el club para fortalecer sus juveniles, era observar qué jugadores jóvenes, que aún no habían debutado, se podían perfilar como nuevos futbolistas del equipo. Fue así como llegó Juan Camilo “El Cucho” Hernández desde la ciudad de Pereira. “Ahí estuvo probándose ocho días y quedó, dijeron que lo iban a contratar”, aseguró su padre, Nelson Hernández en entrevista con el periodista Edwin Muñoz.

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Juan Camilo "El Cucho" Hernández pudo jugar en Atlético Nacional en el año 2015, antes de que debutara, pero la negociación se truncó porque lo obligaban a dejar de vivir con su papá - crédito Diego Suárez

El Cucho Hernández sueña con volver a Deportivo Pereira y América de Cali

Después de esos ocho días, “El Cucho” y su padre regresaron a Pereira expectantes de las negociaciones con Atlético Nacional, esas que se vieron truncadas porque la separación de ellos no era negociable, era juntos o no era. “Le dijeron que le ofrecían casa hogar para él y ya, nada para mí como papá y entonces yo les dije que si no me iban a dar una casa a mí para que yo lo pudiera acompañar en Medellín, mejor no”, contó.

La historia entre Juan Camilo Hernández y Atlético Nacional no pudo ser. Terminó sin haber comenzado y de acuerdo con lo que ha manifestado el jugador públicamente, difícilmente pueda existir una segunda oportunidad de que llegue a Atlético Nacional. “Yo sueño con volver a América de Cali y al Deportivo Pereira”, expuso en una entrevista con Bolavip Colombia en 2019.

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Y es que esos fueron los equipos donde debutó profesionalmente en Colombia. Primero en Deportivo Pereira, cuando el equipo estaba en la segunda división del fútbol profesional colombiano, año 2015, y después con América de Cali, ya en primera división, para el año 2017.

Su padre, Nelson Hernández, recordó que durante ese proceso el delantero tuvo una prueba de aproximadamente una semana en la institución. Después de esos días de evaluación, los entrenadores quedaron convencidos de su talento y tomaron la decisión de vincularlo al equipo - crédito Edwin Muñoz

¿Cómo le fue a Juan Camilo Hernández jugando en el fútbol colombiano?

Con apenas 16 años empezó a mostrar su capacidad goleadora en la segunda división del fútbol colombiano con el Deportivo Pereira, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes promesas del campeonato.

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Durante su etapa con el conjunto Matecaña disputó 57 partidos y marcó 23 goles, cifras que lo llevaron a ser considerado uno de los delanteros juveniles más destacados del país. Su velocidad, movilidad y facilidad para definir llamaron la atención de equipos internacionales.

En 2017 fue fichado por el Watford FC, pero antes de viajar a Europa tuvo un paso por el América de Cali, debido a que no podía trabajar en el país inglés al ser menor de edad y extranjero. Debía esperar cumplir los 18 años para emigrar a Inglaterra. Sin embargo, los directivos del equipo inglés quisieron que el Cucho tuviera una exigencia mayor a la que tenía en segunda división y por eso lo cedieron al equipo caleño.

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Con el cuadro Escarlata jugó en la primera división colombiana, donde tuvo la oportunidad de competir en un equipo histórico y compartir con jugadores experimentados. Allí disputó 21 encuentros y marcó 4 goles.

Juan Camilo "El Cucho" Hernández es el máximo goleador de Real Betis en la temporada 2025-2026 con 14 anotaciones - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters

Aunque su paso por Colombia fue corto, el “Cucho” dejó una huella importante por su aparición temprana y sus números como goleador. En el Deportivo Pereira se convirtió en referente ofensivo pese a su juventud, mientras que en América mostró que podía competir al máximo nivel del fútbol colombiano.

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Su rendimiento en el país fue clave para abrirle las puertas del fútbol europeo, donde continuaría su crecimiento hasta convertirse en uno de los delanteros colombianos más reconocidos de su generación.