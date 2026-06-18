Justin Bieber y la camiseta de la Selección Colombia: la foto viral que desató el furor mundialista

Justin Bieber se volvió tendencia en redes sociales por unas fotos en las que aparece con la camiseta de la Selección Colombia antes del partido ante Uzbekistán en el Mundial 2026 - crédito X

La jornada posterior al triunfo de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el debut mundialista estuvo marcada por una ola de comentarios en redes sociales, no solo por el resultado deportivo, sino por la aparición de fotografías que mostraban a Justin Bieber luciendo la camiseta amarilla del equipo nacional.

Las imágenes comenzaron a circular el 17 de junio, horas antes del partido disputado en el Estadio Azteca de México. Varios portales digitales y cuentas de fanáticos compartieron las fotos en las que el intérprete de Baby aparece, supuestamente, comprando café y vistiendo la camiseta oficial de la Tricolor.

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Distintos medios internacionales reportaron que la viralización fue inmediata y generó comentarios de orgullo entre los seguidores colombianos del artista. Los usuarios celebraron la imagen y la asociaron con una muestra de respaldo a la selección nacional, justo en el contexto del torneo más importante del fútbol.

Algunos portales señalaron que esta sería la manera en que Justin Bieber apoyaba a Colombia durante el Mundial 2026, en el que Canadá, su país natal, figura como uno de los anfitriones.

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Las imágenes de Justin Bieber con la camiseta de Colombia circularon el 17 de junio y varios portales las vincularon con un supuesto apoyo del cantante a la Tricolor - crédito Instagram

Dudas sobre la autenticidad de las imágenes

A pesar del entusiasmo, la veracidad de las fotografías pronto se convirtió en tema de debate. Usuarios en plataformas como X, Instagram y Facebook comenzaron a preguntarse si las imágenes no serían una creación digital derivada de herramientas de inteligencia artificial.

El análisis de las fotos permitió identificar detalles llamativos. En una de las imágenes, el reflejo en un automóvil negro junto al cantante hace pensar que la camiseta que lleva puesta podría ser azul y no la tradicional amarilla de la Selección Colombia.

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Además, hasta el momento, no existe confirmación oficial ni por parte del entorno de Justin Bieber ni de los autores de la supuesta filtración. Ningún medio ha obtenido la foto original que sirvió de base para el viral.

La autenticidad de las fotos de Justin Bieber con la camiseta de la Selección Colombia quedó bajo sospecha en X, Instagram y Facebook por una posible creación con inteligencia artificial - crédito Instagram

En el mundo digital en el que las creaciones artificiales avanzan con rapidez, la incertidumbre sobre la autenticidad de este tipo de imágenes se vuelve cada vez más frecuente.

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Justin Bieber y su vínculo con Colombia

Más allá de la polémica por la foto, Justin Bieber ya había lucido la camiseta de la Selección Colombia en el pasado. En 2017 el cantante apareció en el escenario del Estadio El Campín, en Bogotá, portando la camiseta amarilla durante la interpretación de uno de sus éxitos. Este gesto fue ampliamente celebrado por los asistentes al concierto y consolidó el vínculo del artista con el público colombiano.

La relación de Bieber con la cultura latina y su afinidad con figuras y géneros musicales del continente han contribuido a forjar una sólida base de seguidores en Colombia y América Latina.

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Además, la camiseta de la Tricolor adquirió un valor simbólico internacional, en particular después de la destacada actuación del equipo en la Copa América 2024, donde alcanzó la final.

Frases como “Justin Bieber colombiano fue quien le trajo este triunfo a la sele” y “Viva Colombia, viva Justin Bieber” se multiplicaron en los comentarios de X e Instagram.

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Justin Bieber ya había usado la camiseta de la Selección Colombia en 2017 durante un show en el Estadio El Campín de Bogotá - crédito Instagram

Por ahora, la autenticidad de la imagen no ha sido confirmada y sigue siendo objeto de debate. Mientras tanto, la foto continúa circulando y acumulando interacciones en redes sociales, reflejando el alcance global de la Selección Colombia y el impacto que generan las muestras de apoyo de figuras internacionales en la hinchada.

Celebridades y la fiebre mundialista por la Selección Colombia

El furor por la Selección Colombia en el Mundial 2026 traspasó el ámbito deportivo y llegó a la cultura pop. Personalidades como Sofía Vergara, Carlos Vives, Fonseca, Camilo y Maluma también compartieron imágenes y mensajes de respaldo al equipo nacional. Desde diferentes países, estas figuras publicaron fotos luciendo la camiseta amarilla, generando miles de reacciones entre sus seguidores.

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La victoria del conjunto cafetero frente a Uzbekistán, con un marcador de tres goles a uno, desató una ola de entusiasmo que se reflejó tanto en la calle como en las plataformas digitales.