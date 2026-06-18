Así han felicitado a Millonarios en su cumpleaños número 80: “Soy el papá de Santa Fe”, afirmó un exjugador

Millonarios está cumpliendo 80 años, este es el video oficial de celebración en su día - crédito Millonarios/Instagram

Millonarios Fútbol Club llegó a una fecha especial. El cuadro bogotano celebra 80 años de historia, una trayectoria marcada por títulos, grandes jugadores, momentos inolvidables y una hinchada que ha convertido al equipo en uno de los símbolos más importantes del fútbol colombiano.

La celebración del aniversario del Embajador estuvo acompañada por mensajes de felicitación de instituciones, exjugadores y futbolistas que hicieron parte de la historia reciente del club. Desde diferentes lugares llegaron palabras de reconocimiento para una camiseta que ha sido protagonista durante ocho décadas.

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La Federación Colombiana de Fútbol fue una de las entidades que se unió a la celebración y destacó la importancia de Millonarios dentro del fútbol nacional. En su mensaje, la Federación felicitó al club por su aniversario número 80 y resaltó el aporte que ha realizado a la historia deportiva del país.

Una de las imágenes compartidas por Millonarios en la celebración de sus ochenta años de historia - crédito Millonarios

Uno de los mensajes más especiales fue el de Rafael Robayo, quien vivió una etapa importante de su carrera defendiendo los colores azul y blanco. El exmediocampista recordó con nostalgia su vínculo con el equipo y expresó el deseo de volver a vestir la camiseta que tantas alegrías le dio. “Felices 80 años mi casa azul”, escribió Robayo, quien además acompañó su mensaje con una reflexión sobre la preparación física y deportiva: “Repetir esa imagen defendiendo los colores de Millonarios y demostrar que la edad es solo un número cuando te preparas física y deportivamente. Se vale soñar”. El exjugador dejó claro que su relación con Millonarios sigue intacta y que la institución ocupa un lugar especial en su carrera profesional.

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Wason Rentería afirmó que es el papá de Independiente Santa Fe

El mensaje de Wason Rentería a Millonarios por su cumpleaños en el que afirma que es el papá de Santa Fe - crédito @wasonrukedt/Instagram

Otro futbolista que recordó al equipo fue Wason Rentería, delantero que pasó por el club y que destacó el significado de haber hecho parte de su historia. “Feliz cumpleaños Millonarios, felices 80. Simplemente gracias por permitirme hacer parte de tu grandeza”, manifestó el atacante, quien también dejó una frase llena de cariño hacia la institución: “Soy el papá de Santa Fe”, haciendo referencia al recuerdo que dejó en los clásicos capitalinos.

Por su parte, Bonner Mosquera, uno de los históricos defensores del conjunto azul, aprovechó la fecha para hablar de la grandeza del club y de la exigencia que representa una camiseta como la de Millonarios. “Millonarios es tan grande que no puede darse el lujo de quedar eliminado en torneos continuos. Feliz cumpleaños”, escribió Mosquera, destacando que la historia del equipo obliga siempre a competir por los objetivos más importantes.

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Amistoso entre la 'U' y los 'Millos' está fijado para julio del presente año. - Crédito: Universitario

Luis Delgado y su felicidad de haber pasado por Millonarios

El delantero Fernando Uribe también recordó su paso por el equipo bogotano y la felicidad que sintió al defender sus colores. “Felices 80 años, Millos querido. Fui muy feliz cada que vestí tus colores”, expresó el atacante, quien dejó una marca importante durante sus temporadas en el club gracias a sus goles y su conexión con la afición.

Otro de los mensajes llegó de Luis Delgado, arquero que también hizo parte de la historia reciente de Millonarios. El guardameta celebró la fecha resaltando los valores que representan al club. “80 años de historia, gloria, pasión. Brindo por el pasado, el presente y todo lo que está por venir. Salud por Millonarios”, escribió Delgado, en un mensaje dedicado a todas las generaciones que han acompañado al equipo.

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Desde el plantel actual también hubo palabras de orgullo. Jorge Arias destacó la oportunidad de pertenecer a una institución con tanta tradición. “Feliz cumpleaños. Es un orgullo hacer parte de tu inmensa historia, que sin duda alguna queremos seguir escribiendo con letras doradas como siempre lo mereces”, afirmó el defensor, quien expresó el deseo de seguir sumando capítulos importantes con la camiseta azul.

Los mensajes de los protagonistas muestran que los 80 años de Millonarios no solo son una celebración institucional, sino también un reconocimiento a todos los jugadores que han vestido la camiseta y dejaron una huella en el club.

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