Transporte intermunicipal se prepara para el 21 de junio, pero solicita al Ministerio de Hacienda activar póliza de terrorismo para las elecciones

El sector del transporte intermunicipal de pasajeros activó medidas preventivas y desplegado toda su capacidad operativa para la jornada electoral del domingo 21 de junio, garantizando la conectividad y el desplazamiento seguro de miles de ciudadanos en todo el país.
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la activación de las condiciones especiales de la Póliza de Seguro de Terrorismo, con el fin de proteger la operación ante eventuales alteraciones del orden público, bloqueos o acciones de grupos armados ilegales en corredores estratégicos y zonas de riesgo durante el proceso democrático.
PUBLICIDAD
La petición de Aditt busca fortalecer las garantías para la prestación del servicio público esencial, respaldar la confianza del sector transportador y asegurar la movilidad de los ciudadanos en una fecha clave para la democracia colombiana. “El transporte intermunicipal está preparado para responder a las necesidades de movilidad de los colombianos durante esta importante jornada democrática. Nuestro compromiso es garantizar un servicio seguro, oportuno y continuo para todos los usuarios”, afirmó la organización gremial.
Flota habilitada y operación sin restricciones
De manera paralela, las empresas afiliadas y el sector transportador en general han preparado la totalidad de su flota habilitada, conductores y equipos operativos para atender la demanda de viajeros en la jornada electoral. El objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus lugares de votación, especialmente en regiones apartadas y corredores de mayor afluencia, garantizando servicios continuos y eficientes.
PUBLICIDAD
El Gobierno nacional, mediante el Decreto 0612 del 16 de junio de 2026, estableció medidas excepcionales en el sector transporte para la segunda vuelta presidencial. El decreto prohíbe a los mandatarios locales restringir la circulación de vehículos automotores, motocicletas (incluido el acompañante o “parrillero”), embarcaciones y demás medios de transporte durante el periodo electoral, salvo en casos estrictamente justificados para prevenir alteraciones del orden público, siempre dando prioridad al transporte público.
El decreto también obliga a que el transporte público de pasajeros y mixto opere con el 100% de su capacidad, asegurando la continuidad en todas las rutas y horarios previamente autorizados, incluidos los sistemas de alimentación. Las autoridades municipales, distritales y metropolitanas deberán adoptar medidas para que los gestores y empresas de transporte cumplan rigurosamente con estas obligaciones.
PUBLICIDAD
Ajustes operativos y sanciones en caso de incumplimiento
En caso de que se detecte demanda adicional de usuarios durante la jornada electoral, alcaldes y autoridades de transporte están facultados para ajustar rutas, frecuencias y horarios tanto en el ámbito intermunicipal como urbano y veredal, asegurando el traslado de los ciudadanos a los centros de votación.
El Ministerio de Transporte podrá autorizar cambios de ruta y expedir permisos transitorios para responder a las necesidades de movilidad, con la obligación de informar a la ciudadanía con al menos un día de anticipación.
PUBLICIDAD
Las empresas de transporte por carretera y los vehículos tipo taxi podrán realizar viajes ocasionales para movilizar a los votantes en todas las rutas urbanas, rurales e intermunicipales el día de las elecciones, sin que se requiera la planilla ocasional. Esta flexibilización amplía la oferta y elimina trabas logísticas, facilitando el ejercicio democrático.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que las empresas de transporte público que no presten el servicio según las frecuencias y horarios asignados podrán ser sancionadas, incluyendo la posibilidad de cierre temporal.
PUBLICIDAD
“Las empresas de transporte público tienen que prestar el servicio en sus frecuencias y horarios que han sido asignados; si no, se les cerrará la empresa. Porque lo que sucede siempre es que no prestan el servicio y lo que hacen es que alquilan esos buses para otras casas políticas, y eso es una distorsión de la democracia”, enfatizó Benedetti.
Sobre este escenario, la Aditt subrayó la importancia de trabajar articuladamente con las autoridades nacionales, regionales y organismos competentes para garantizar la operación normal, segura y eficiente del transporte intermunicipal durante el proceso electoral.
PUBLICIDAD
La eventual activación de las condiciones especiales de la póliza de terrorismo contribuiría a proteger a los usuarios, operadores y vehículos frente a cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la prestación del servicio.
Finalmente, el sector transportador llamó a los ciudadanos a planificar sus viajes con anticipación, hacer uso de los servicios autorizados y atender las recomendaciones de las autoridades de tránsito y la Policía Nacional en terminales y puntos de control.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD