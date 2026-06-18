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La Selección Colombia ya logró importante marca en el Mundial 2026: uno de los partidos con más espectadores

El apoyo de los aficionados, tanto en las calles como en las graderías, no solo fue clave para vencer a Uzbekistán

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La Selección Colombia destacó en su debut en el Mundial 2026 no solo por su juego, sino por el enorme apoyo de sus hinchas - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
La Selección Colombia destacó en su debut en el Mundial 2026 no solo por su juego, sino por el enorme apoyo de sus hinchas - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección Colombia fue la encargada de darle final a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con triunfo 3-1 frente a Uzbekistán, y se convirtió en líder del grupo K con tres puntos, por encima de Portugal y la República Democrática del Congo.

Además de la victoria, la Tricolor consiguió uno de los partidos con la mayor asistencia de público en el campeonato, una marca que destaca el apoyo de los aficionados en la Ciudad de México, donde fue el debut del combinado nacional en el estadio Azteca.

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A los colombianos les quedan dos compromisos para llegar a los dieciseisavos de final y seguir escribiendo historia en el Mundial 2026, en Guadalajara y Miami, donde espera que se repita esa “marea amarilla” que la acompañó en la capital mexicana.

Asistencia para Uzbekistán vs. Colombia

Una de las particularidades para el compromiso de la Tricolor en el grupo K fueron los miles de colombianos que aparecieron en la Ciudad de México, al punto de cerrar calles y avenidas concurridas, además de acompañar al combinado nacional desde su hotel de concentración hasta el estadio Azteca.

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El partido Uzbekistán vs. Colombia tuvo un total de 80.824 asistentes, la gran mayoría, cafeteros, dado el color predominante en las graderías del escenario deportivo, tal como se vio en Brasil 2014 y Rusia 2018, cuando el equipo llenó sus estadios.

Más de 80.000 personas vieron a la selección Colombia contra Uzbekistán, una marca que se destacó en el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Más de 80.000 personas vieron a la selección Colombia contra Uzbekistán, una marca que se destacó en el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Desde unos días atrás, la prensa uzbeka resaltó la venta de boletería para el compromiso por la expectativa de la Tricolor, las miles de solicitudes en la página oficial de la FIFA para adquirir entradas y el cariño de muchos hinchas mexicanos con jugadores como Camilo Vargas y Willer Ditta, de la Liga MX.

El compromiso de Colombia igualó la cantidad de público en la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio, con México ante Sudáfrica también en la Ciudad de México, que terminó con la victoria 2-0 para los locales, lo que hace más valiosa la marca de los dirigidos por Néstor Lorenzo en esa ciudad.

El estadio Ciudad de México tuvo lleno total en la inauguración y el duelo Uzbekistán vs. Colombia - crédito Carlos Pérez Gallardo/REUTERS
El estadio Ciudad de México tuvo lleno total en la inauguración y el duelo Uzbekistán vs. Colombia - crédito Carlos Pérez Gallardo/REUTERS

Los 10 partidos con más público en el Mundial 2026

  1. Uzbekistán 1-3 Colombia: 80.824
  2. México 2-0 Sudáfrica: 80.824
  3. Brasil 1-1 Marruecos 80.663
  4. Francia 3-1 Senegal: 80.545
  5. USA 4-1 Paraguay: 70.492
  6. Inglaterra 4-2 Croacia: 70.389
  7. Irán 2-2 Nueva Zelanda: 70.108
  8. Países Bajos 2-2 Japón: 69.285
  9. Argentina 3-0 Argelia: 69.045
  10. Portugal 1-1 RD Congo: 68.777

Estadios con distinta capacidad

Una de las razones para que la Selección Colombia tuviera tantos aficionados en su primer compromiso, pese a que no era un duelo de tanta trascendencia en el campeonato, fue porque se registró en un escenario deportivo con una buena capacidad de público.

El estadio Ciudad de México es uno de los más grandes del Mundial 2026, junto con el de Nueva York/Nueva Jersey, pues son los únicos que superan los 80.000 asientos para el torneo, eso les permitió albergar los partidos inaugurales y de la final, ya que esa cifra es la mínima exigida por la FIFA para esa clase de compromisos.

El estadio de Nueva York es uno de los más grandes para el Mundial 2026 con 80.663 espectadores - crédito AP
El estadio de Nueva York es uno de los más grandes para el Mundial 2026 con 80.663 espectadores - crédito AP

Un dato que llama la atención es que escenarios como el de Los Ángeles o Dallas, que son los más modernos en Estados Unidos, solo llegan a los 70.000 espectadores, mientras que en Atlanta, que cuenta con una cubierta futurista, apenas alcanza las 69.000 sillas en sus tribunas.

Un caso similar es el de Miami, con el Hard Rock Stadium que, pese a que albergó duelos históricos como la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, es de 64.478 personas, lo que lo coloca como uno de los más pequeños en ese país junto al de Boston, con 64.146.

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