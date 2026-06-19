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Gustavo Puerta, una sorpresa en la Selección Colombia que Fredy Guarín destacó: “Tan joven, con esa personalidad”

El volante fue titular e hizo la asistencia para el gol de Luis Díaz en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán, lo que le valió una buena calificación en el debut del Mundial 2026

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Gustavo Puerta se consolidó como titular en la selección Colombia gracias a su actuación ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Gustavo Puerta se consolidó como titular en la selección Colombia gracias a su actuación ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Pese a algunos problemas en el segundo tiempo, la Selección Colombia sacó adelante el debut ante Uzbekistán en el Mundial 2026, con la victoria por 3-1 en el estadio de la Ciudad de México y donde demostró que cuenta con condiciones para ser protagonista en el campeonato.

Uno de los jugadores destacados en la Tricolor fue Gustavo Puerta, una de las novedades en la formación titular de Néstor Lorenzo, pues le ganó el puesto a Richard Ríos, ayudó en el medio campo y logró una asistencia para la anotación de Luis Díaz en el segundo tiempo.

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La carrera del joven de 22 años viene en ascenso en los últimos meses y eso se vio en el compromiso en la capital mexicana, pues en solo tres años pasó de ser un futbolista de la Primera B en Colombia, a ser inicialista en una Copa del Mundo y llamar la atención de los aficionados.

“Le da mucha dinámica a ese medio campo”

En los días previos al primer compromiso en la Copa del Mundo, el técnico Néstor Lorenzo quiso hacer un cambio en la plantilla que manejó en las eliminatorias y la Copa América, al sacar a Richard Ríos, uno de sus jugadores más importantes, para darle paso a un juvenil.

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Esa decisión fue resaltada por Fredy Guarín, exjugador que disputó el Mundial de Brasil 2014 y conoce la posición de Gustavo Puerta, destacó sus cualidades en el campo de juego y la manera como se acopló al esquema táctico para frenar las acciones de Uzbekistán.

El referente de la selección Colombia habló sobre varios temas, entre los cuales se destacan la actuación de Jhon Durán en Arabia Saudita - crédito @fguarin13 / Instagram
El referente de la selección Colombia habló sobre varios temas, entre los cuales se destacan la actuación de Jhon Durán en Arabia Saudita - crédito @fguarin13 / Instagram

“Deseo felicitar a Gustavo porque debutar en un Mundial y hacerlo con esa madurez, un chico tan joven, con esa personalidad y hacerlo de la manera como lo hizo. La verdad que felicitaciones”, fueron las palabras del exvolante del Inter y Millonarios, citado por Deportes RCN.

Según Guarín, la aparición de Puerta como titular se debe a un nuevo sistema de juego de Néstor Lorenzo, al probar una manera distinta de cómo venía afrontando los compromisos en las eliminatorias y el hombre del Racing de Santander se acopló mejor a esa idea.

Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel
Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel

“Seguramente el técnico está buscando el bien del equipo y, si este jugador está dando con este dinamismo, porque le da mucha dinámica a ese medio campo, pues es porque el técnico sabe lo que puede llegar a darle al equipo”, explicó el exjugador de 39 años sobre el entrenador.

“Tenemos desequilibrio siempre con Luis Díaz”

Con respecto al juego de la Selección Colombia, el exfutbolista explicó que se le debe dar crédito a Uzbekistán por complicar a la Tricolor en muchos momentos del segundo tiempo, además del valor de Luis Díaz para resolver un partido que casi no gana por la igualdad parcial de los Lobos Blancos.

“El equipo contrario se preparó bien. Mira que nosotros tenemos desequilibrio siempre con Luis Díaz, pero el equipo se preparó para eso. Se preparó para eso y mira que una jugada que casi no la hemos hecho anteriormente salió y resultó el primer gol, entonces eso es lo que se necesitaba, alguien diferente, que hiciera algo diferente”, dijo.

Luis Díaz fue clave para la selección Colombia, pues apareció en el momento que James Rodríguez no brilló - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Luis Díaz fue clave para la selección Colombia, pues apareció en el momento que James Rodríguez no brilló - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Guarín también felicitó a la línea de defensas en el combinado nacional por su esfuerzo, sobre todo en el segundo tiempo porque, en esos 45 minutos, Uzbekistán se acercó mucho al arco: “El equipo defensivamente, que es lo más importante, creo que lo está haciendo muy bien, que ese es el principal objetivo de un equipo, defender bien”.

Finalmente, el exvolante afirmó que “de momento, yo creo que con estos jugadores que tenemos podemos ir y regresar muy bien, sorprender rompiendo líneas, y yo sí siento que un poquito más de patear al arco”.

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