Colombia

Nueva modalidad de robo en Bogotá: una persona con síndrome de Down hace parte de la banda

Los criminales estarían utilizando la condición de uno de sus integrantes para conmover a los ciudadanos y así lograr que los propietarios de las casas los dejen ingresar

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Persona de espaldas caminando por un pasillo oscuro hacia un baño iluminado con la puerta abierta.
Los ciudadanos piden alertar a los adultos mayores sobre esta modalidad de robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer de 79 años fue víctima de un robo en su vivienda en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo, después de permitir el ingreso de dos hombres que aseguraron que solo buscarían un dron que se les había caído en su patio.

El caso tiene en alerta a la comunidad porque la misma modalidad, que estaría dirigida contra adultos mayores, habría sido repetida en otras zonas de la ciudad.

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La familia de la víctima aseguró que los responsables se llevaron joyas y otros objetos que alcanzarían un valor de $60.000.000. Según dijo la hija de la víctima, identificada como Marta, en la denuncia hecha en Alerta Bogotá, uno de los hombres llegó acompañado por otra persona con síndrome de Down, al que presentó como su sobrino y le dijo a la ciudadana que había perdido un dron dentro de la casa.

En ese momento, el hombre con discapacidad comenzó a llorar y a pedir ayuda para recuperar el aparato. Mientras la propietaria buscaba una escalera, los involucrados aprovecharon para recorrer habitaciones, revisar cajones y empezar a recolectar los objetos de valor.

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Primer plano de un bolso de cuero negro abierto mostrando celulares, relojes de lujo, joyas de oro con diamantes y perlas, y billetes de dólar.
Los criminales identifican los objetos de valor en segundos y se los llevan sin que la víctima lo note - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denunciante aseguró a la emisora que el dron nunca existió. Según su relato, ni su madre ni otras personas consultadas por ella vieron el aparato, y además indicó que los ladrones habrían simulado su presencia con sonidos reproducidos desde un celular.

También sostuvo que los hombres salieron sin despertar sospechas porque no llevaban maletas, así que ocultaron las joyas en los bolsillos de su ropa. Incluso, las víctimas aseguraron que los responsables usaban guantes para no dejar huellas que facilitaran su identificación.

Tras descubrir el hurto, la familia presentó la denuncia ante las autoridades: “Interpusimos esta denuncia ante las autoridades y además al CTI de la Fiscalía porque nos parece importante visibilizar, no solamente porque la persona accede a robar, sino porque también la instrumentalizan en una condición de discapacidad cognitiva (...) para acceder a hurtar a las personas mayores”, dijo Marta a Alerta Bogotá.

Del mismo modo, la familiar de la víctima directa del robo aseguró que después de hacer público el caso, varias personas la contactaron para informarle de hechos parecidos en sectores como Bachué, Rafael Uribe Uribe, Chapinero Alto, entre otras zonas de Bogotá.

“He hablado con varias víctimas que me han buscado para contarme el mismo modus operandi en diferentes localidades y barrios de Bogotá, donde el ladrón con síndrome de Down es el principal actor de los hechos. Viene acompañado de un supuesto tío de unos 30 años, por ahí, nunca accede a hacer el hurto. El que accede a hacer el hurto es el personaje con Down. En las oportunidades en las que he hablado con víctimas me dicen lo mismo, que ven a una persona vulnerable y es él quien accede, abre cajas de seguridad, abre cajas fuertes, utiliza guantes para cometer el ilícito y únicamente se enfoca en joyas de oro y joyería fina”, puntualizó.

Persona cometiendo hurto, actividad delictiva, intento de fuga, captura por autoridades, escena de crimen urbano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay alerta porque los responsables huyen sin dejar rastros dentro de la vivienda – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la denunciante, no está claro si la persona con síndrome de Down actúa obligada: “Yo creo que sí lo instrumentaliza, pero lo que hace el supuesto tío es que llega a las casas con él. Dice: ‘Es que se le cayó el dron, preciso cayó en su patio. Ayúdenos’. El ciudadano con Down empieza a llorar, a gritar, a hacer todo un tema sensible para la gente que abre”.

Y es que la ciudadana señaló que las víctimas serían principalmente adultos mayores, debido a que la banda se aprovecharía de la disposición de estas personas a colaborar.

La hija de la víctima agregó que su madre tardó entre tres y cuatro horas en comprender que había sido robada, pues solo se percató cuando vio el desorden en la casa.

Un joven sentado en penumbra, con una mano cubriendo su rostro. Una lámpara de escritorio ilumina parcialmente su cabeza y hombros. El fondo está oscuro con una ventana.
Los denunciantes aseguran que la pérdida económica no fue la única secuela, pues la víctima quedó afectada a nivel emocional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mi mamá está en una depresión terrible porque ella se siente culpable por haber abierto la puerta y ayudar a esta persona, pero he hablado con otras víctimas y me dicen: ‘Nosotros también quedamos en shock’”, dijo a la emisora.

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