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Colombia vs. Uzbekistán: así le fue al debut de la Tricolor en el mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron que sudar más de la cuenta para superar al debutante asiático por 3-1 en el Estadio Ciudad de México

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Los canales privados volvieron a protagonizar el duelo por ser el número uno del rating de la televisión colombiana, con el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Los canales privados volvieron a protagonizar el duelo por ser el número uno del rating de la televisión colombiana, con el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

La séptima participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo inició en el Estadio Ciudad de México, colmado con más de 80.000 espectadores ante Uzbekistán, en el partido correspondiente al Grupo K del certamen que se celebra por estos días en Estados Unidos, México y Canadá.

La Tricolor se mostró superior en los momentos clave y se impuso por 3-1 con anotaciones de tres debutantes en el torneo: Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Aunque hubo rendimientos individuales que generaron debate en redes sociales y los debutantes asiáticos llegaron a complicar en varias ocasiones a los dirigidos por Néstor Lorenzo, el combinado cafetero sumó sus primeros tres puntos que le tienen como líder provisional de su grupo, tras el empate en el otro partido entre Portugal y República Democrática del Congo.

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Como era de esperarse, la transmisión del debut de Colombia se convirtió en el programa más visto durante la jornada del miércoles 17 de junio, siendo el escenario en el que los dos canales privados que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de la Tricolor, Caracol Televisión y Canal RCN, se midieron por llegar al número uno.

El Gol Caracol fue el preferido de los colombianos para seguir la victoria 3-1 de la Tricolor ante Uzbekistán en el Mundial de la FIFA 2026 - crédito Rating Colombia/X
El Gol Caracol fue el preferido de los colombianos para seguir la victoria 3-1 de la Tricolor ante Uzbekistán en el Mundial de la FIFA 2026 - crédito Rating Colombia/X

De acuerdo con los datos de Kantar Ibope Media, firma autorizada para la medición de las preferencias de la televisión colombiana, la transmisión del Gol Caracol se alzó victoriosa con 25,73 puntos de rating, equivalentes a un aproximado de 7 millones de espectadores.

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La emisión de Noticias Caracol de las 11:30 p. m. aprovechó el impulso postpartido con las reacciones de los jugadores y el cuerpo técnico tras el resultado, y se posicionó en el segundo lugar con 12,45 puntos, mientras que la previa del partido alcanzó 12,16 puntos. El programa mundialista Así va la Copa Mundial, también de Caracol, se ubicó quinto con 6,51 puntos.

Como contrapartida, la transmisión del Canal RCN registró 6,14 puntos, menos de la cuarta parte de lo obtenido por su competidor directo, debiendo conformarse con la sexta posición. La brecha entre los dos canales privados repite el patrón ya observado en la inauguración del torneo, el pasado 11 de junio, cuando Caracol superó los 10 puntos con el partido entre México y Sudáfrica, mientras que RCN no figuró en el top 10 de ese día.

Los próximos compromisos de la Tricolor en la fase de grupos son ante la República Democrática del Congo el 23 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, y ante Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Colombia ascendió en el ranking FIFA tras su victoria ante Uzbekistán

Tras su victoria ante Uzbekistán, la Selección Colombia subió dos puestos en el ranking FIFA - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Tras su victoria ante Uzbekistán, la Selección Colombia subió dos puestos en el ranking FIFA - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El combinado nacional sumó 14.25 puntos por la victoria, una cifra que le permitió superar a Italia y Croacia, pasando del puesto 13 al 11, la misma ubicación que tenía para el momento en que se realizó el sorteo de la fase de grupos.

Así quedó el ranking de la FIFA tras la victoria Tricolor:

  1. Argentina: 1889,06 puntos (sumó 11,80 puntos tras derrotar 3-0 a Argelia)
  2. Francia: 1887,11 puntos (subió un puesto tras su victoria 3-1 ante Senegal y sumó 16,41 puntos)
  3. España: 1856,3 puntos (bajó un puesto tras el empate sin goles ante Cabo Verde)
  4. Inglaterra: 1847,68 puntos (mantuvo su posición tras su victoria 4-2 ante Croacia)
  5. Brasil: 1765,34 puntos (subió un puesto y no sumó puntos tras el empate 1-1 ante Marruecos)
  6. Marruecos: 1755,62 puntos (subió un puesto y no sumó puntos tras el empate ante Brasil)
  7. Portugal: 1755,09 puntos (bajó dos puestos y perdió 12,76 puntos tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo)
  8. Países Bajos: 1749,20 puntos (mantuvo su posición tras el empate 2-2 ante Japón)
  9. Alemania: 1743,54 puntos (subió un puesto tras la goleada 7-1 ante Curazao)
  10. Bélgica: 1733,93 puntos (bajó un puesto tras el empate 1-1 Egipto y perdió 8,30 puntos)
  11. Colombia: 1712,60 puntos (subió dos puestos y sumó 14,25 puntos tras la victoria 1-3 ante Uzbekistán)
  12. Italia: 1704,73 puntos
  13. México: 1700.98 puntos (subió un puesto tras su victoria 2-0 en el partido inaugural ante Sudáfrica)
  14. Croacia: 1695,21 puntos (bajó tres puestos y perdió 19,66 puntos tras caer 4-2 ante Inglaterra)
  15. Estados Unidos: 1688,53 puntos (subió dos puestos después de la goleada propinada a Paraguay por 4-0)

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