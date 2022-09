Amaranta Hank criticó a Polo Polo por apoyar grupos ganaderos de reacción: “Es una basura de ser humano”

La exactriz porno, Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank, criticó a Miguel Polo Polo. Foto: @MiguelPoloP / @amaranta.hank

En unas sorpresivas declaraciones el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie, realizó una propuesta a los ganadores y los invitó a formar “un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata”, algo que para muchos se puede asociar con las extintas convivir, un grupo armado que impulsó el surgimiento de la organización paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas polémicas declaraciones tuvieron un impacto mediático y varias figuras públicas y políticas se manifestaron al respecto. Hubo quienes rechazaron contundentemente esta propuesta al compararse como un grupo paramilitar, así como algunos levantaron su voz de apoyo al presidente de Fedegan y señalaron que podían contar con él para la creación de estos grupos ganaderos.

Uno de los que se manifestó a favor fue el congresista Miguel Polo Polo, quien hace parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y es uno de los representantes a la Cámara más cercanos al Centro Democrático. En sus redes sociales el político manifestó las razones por las que decidió apoyar la propuesta de José Félix Lafaurie.

“Ante la perturbadora situación de invasión de tierras por la que atraviesa el país, apoyamos la propuesta presentada por José Félix Lafaurie de organizar grupos ganaderos de reacción solidaria. No mas mangoneadera. ¡La propiedad privada se respeta!”, aseguró el congresista en sus redes sociales.

Una de las personas que replicó y contestó contundentemente al congresista, fue la exactriz porno, periodista y creadora de contenido para adultos, Alejandra Omaña, también conocida como Amaranta Hank, quien en sus redes sociales rechazó lo dicho por Miguel Polo Polo, arremetió en contra de él y se cuestionó sobre la posibilidad de “judicializar” al representante a la Cámara por “llamar al paramilitarismo”.

“¿No se puede judicializar este señor por llamar al paramilitarismo? Qué cinismo que tener esa lengua tan suelta pueda llamar a más violencia. ¿Este canalla no conoce el conflicto?”, aseguró Amaranta Hank en su cuenta oficial de Twitter. Además en otro trinó afirmó que, “Polo Polo es una basura de ser humano”.

Hace algunos días la exactriz porno fue una de las figuras públicas más mencionadas debido a las declaraciones que dio sobre la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer y manifestó en aquel momento que, “¿En serio creen que estoy criticando a la primera dama por que baila? Me parece maravilloso que lo haga. Lo hace muy bien. Lo que critico es que asuma que las periodistas logran méritos por mamadas, o que intente comunicar que llegó al gobierno para “salvar” a afros e indígenas”.

Además en otro trino Amaranta Hank dejó en claro que pese a estos comentarios “no me le estoy volteando a Petro. Cada día estoy más feliz de su Presidencia. Soy más petrista que Petro” y dejó en claro que, “me parece mucho más valioso el trabajo de Sofía Petro. Pese a ser tan joven, tiene un discurso progresista muy acertado. Creo en su criterio y sus acciones. Verónica en cambio es una señora conservadora y religiosa, que no representa los ideales de quienes votamos por Petro”.





