El apodo de Karol G que pocos conocen

Karol G es reconocida en todo el mundo. Ahora más que nunca tras el lanzamiento de su último sencillo ‘Gatúbela’, una colaboración con el puertorriqueño Maldy, con el que logró sorprender a su audiencia por la originalidad del video y las ganas de continuar promoviendo el empoderamiento femenino.

Así mismo, ha logrado que las luces y cámaras se dirijan hacia ella por el cambio de etapas que ha atravesado en su vida. Un ejemplo de esa metamorfosis es el ciclo que cumplió con su pelo azul diamante, al rojo cobrizo que ahora le transmite fuerza y seguridad en sí misma.

En todas las experiencias que ha vivido no ha estado sola. Su familia es uno de sus grandes motores y sus amigos más cercanos saben, desde sus inicios, cuáles son sus debilidades y fortalezas. También conocen cómo subirle el ánimo, qué gustos tiene y cómo pueden molestarla. En una entrevista una de las exponentes del género urbano reveló que sus parceros le pusieron un apodo por una aspecto físico, pero a la vez ligado con su personalidad.

La intérprete de ‘Provenza’ fue bautizada con un sobrenombre que refleja su facilidad para caer en llanto rápidamente y sin ningún esfuerzo. Dicen, según la misma artista, que es una cualidad y defecto que tiene desde pequeña: Cualidad porque podría tener la posibilidad de manipular a alguien fácilmente, pero defecto debido a que, si alguien se entera sobre esta peculiar característica, en los momentos en los que en realidad esté triste no le van a creer de inmediato.

Por otro lado, aunque pareciera un simple aspecto de su genética, esta particularidad no es del todo actuada, pues la Bichota asegura que el apodo alude a su susceptibilidad y personalidad. Al parecer es frágil cuando quiere expresar sus sentimientos frente a otros, lo cual, según algunos de sus seguidores dicen en las diferentes plataformas que ofrece la red, es un “poco irónico”, ya que la paisa debe lidiar con un número de personas extenso en los conciertos y está prácticamente obligada a reaccionar siempre de la mejor manera.

“La Llorona G”, así es como le dicen sus más allegados y quizá ese es el motivo por el que reacciona de esa manera. Pues son las personas que establecen su círculo social, con los que puede contar ‘en las buenas y en las malas’ y darse a conocer en totalidad, exclusivamente con ellos refleja sus más reales sentimientos.

La conversación la inició uno de los comunicadores del medio Molusco, en el estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico. Allí la artista colombiana amplió que no le molesta que ‘la tomen del pelo’ desde que se trate de personas que ella quiere y que sabe que le retribuyen cariño de la misma manera. Por otro lado, comentó que antes de cambiar a su look de ‘Sirenita Ariel’, una de las princesas más reconocidas de Disney, hubo personas que no le brindaron la comodidad que buscaba

“Le dije a mi equipo que quería el cabello rojo, pero todos se opusieron. Estábamos terminando el ‘tour’ del año pasado y ya sabíamos que vendríamos a Latinoamérica. Para nadie tenía sentido que me presentara con el cabello azul en Estados Unidos y luego lo cambiara. No era el momento”

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, trató de cambiar su estilo en diversas ocasiones, pero su equipo de trabajo se opuso ante sus gustos. “Ese color habla de evolución, pasión y crecimiento”, Karol G afirmó que se informó sobre el significado de la tonalidad del cabello que tiene actualmente y expresó que aunque una parte de su personal no iba a la par con sus ideales entendió que lo hacían por un propósito estratégico para enganchar más a su público y sus fans. Finalmente y como todos se dieron cuenta a la luz pública, la cantautora siguió la normativa de sus colegas, pero estuvo decidida a cambiar de estilo al instante que le fuera permitido.

