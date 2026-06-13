Colombia

Mindefensa desestima denuncias de Uribe sobre presunto fraude del Eln en Arauca y cita informes de la MOE

El ministro de Defensa aseguró que no existen evidencias que relacionen la presencia de grupos armados con la decisión de los votantes en Arauca durante la primera vuelta

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General Pedro Sánchez - ELN
Ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez - ELN | crédito Reuters

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó las denuncias del expresidente Álvaro Uribe sobre un supuesto constreñimiento electoral del Eln en Arauca y aseguró que las verificaciones realizadas por distintas entidades no evidencian una relación entre la presencia de grupos armados y el comportamiento de los votantes. La respuesta se produjo en medio de la controversia generada por las afirmaciones hechas por el exmandatario en redes sociales.

Según el funcionario, una revisión conjunta con la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que no existe una correlación significativa entre la presencia de estructuras ilegales y la orientación del voto. El análisis se realizó después de la primera vuelta presidencial.

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Pedro Sánchez también sostuvo que los resultados electorales registrados en Arauca contradicen las denuncias formuladas por Uribe, pues el candidato al que supuestamente habrían favorecido las presiones no ganó en ese departamento. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el ministro afirmó que otro aspirante obtuvo una votación superior.

La controversia comenzó después de que Álvaro Uribe publicara en su cuenta de X que comunidades de Arauca le habían informado sobre el decomiso de cédulas por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y sobre presuntas amenazas para obligar a campesinos a votar por Iván Cepeda.

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Defensa abre líneas directas de denuncia, resaltando el papel ciudadano para ubicar a los cabecillas del ELN - crédito Colprensa
ELN - crédito Colprensa

“Comunidad araucana confirma que el Eln decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales, 3 días antes de la primera vuelta y llenó las planillas donde hizo aparecer que todos votaron por Cepeda en varios lugares del departamento. El Eln para la segunda vuelta está visitando a los grupos campesinos, amenazándolos con asesinato si no aparecen todos los votos de la vereda por Cepeda”, escribió el expresidente, según recoge El Tiempo.

Mindefensa afirma que la MOE no encontró relación entre armados y votos

Frente a esos señalamientos, Pedro Sánchez reveló que el Gobierno sostuvo una reunión con distintas entidades encargadas del seguimiento electoral.

“Ayer tuvimos una reunión con la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y un ente totalmente independiente, que es la Misión de Observación Electoral. La MOE señala claramente que no existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”, afirmó el ministro, citado por El Tiempo.

El funcionario explicó que uno de los elementos analizados fueron los resultados de las elecciones en Arauca.

“Donde ganó fue otro candidato. No ganó el candidato por el que estarían mencionando que habría constreñimiento. Es más, casi que lo duplica en Arauca”, sostuvo Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa indicó además que versiones similares fueron reportadas en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima.

Sin embargo, insistió en que las cifras de las votaciones no muestran comportamientos que permitan concluir que existió una orientación forzada del sufragio.

La denuncia apuntó a que el grupo armado ilegal buscaría más votos en apoyo a Iván Cepeda - créditos @DelegacionEln/X | Lina Gasca / Colprensa
La denuncia apuntó a que el grupo armado ilegal buscaría más votos en apoyo a Iván Cepeda - créditos @DelegacionEln/X | Lina Gasca / Colprensa

Ministro recordó un caso de desinformación relacionado con audios

Durante su intervención, Pedro Sánchez también hizo referencia a un episodio ocurrido meses atrás, cuando un audio difundido en redes sociales fue presentado inicialmente como una prueba de presiones electorales ejercidas por grupos armados.

Según explicó, las investigaciones posteriores determinaron que se trataba de una llamada extorsiva originada desde la cárcel La Picota.

“Decían que era para conseguir votos en Meta, Guaviare y Caquetá, pero realmente era una extorsión que se estaba realizando en Huila y Tolima”, explicó el ministro, según información publicada por El Tiempo.

Las declaraciones del titular de Defensa se producen a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de un ambiente marcado por denuncias, acusaciones cruzadas y advertencias sobre posibles campañas de desinformación.

El Gobierno ha insistido en la necesidad de verificar cualquier información relacionada con amenazas o irregularidades electorales y ha reforzado los mecanismos de coordinación con las autoridades encargadas de garantizar la transparencia y la seguridad durante la jornada del próximo 21 de junio.

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