Colombia

Ideam advierte que Colombia enfrentaría el fenómeno de El Niño más fuerte desde 1950 y que su pico llegaría a fin de año

Autoridades meteorológicas alertaron que el fenómeno de El Niño ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos registrados en las últimas décadas

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Fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente . REUTERS/John Vizcaino
Fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente . REUTERS/John Vizcaino

El fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente y las autoridades meteorológicas advirtieron que Colombia podría enfrentar uno de los episodios más intensos desde que existen registros, con una fase crítica prevista para finales de 2026. Los expertos alertan sobre un aumento significativo de las temperaturas y una reducción de las lluvias que afectaría la disponibilidad de agua en gran parte del país.

La directora del Ideam, Gisliane Echeverry, aseguró que este evento podría convertirse en el más fuerte desde 1950, año a partir del cual se tienen registros del comportamiento del fenómeno. La funcionaria señaló que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya muestran que El Niño se encuentra plenamente desarrollado.

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Los modelos climáticos indican que existe una probabilidad superior al 60 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año, con características similares o incluso superiores a las registradas en 1982, 1997 y 2015. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las proyecciones fueron respaldadas por expertos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA).

La confirmación del inicio del fenómeno se produjo después de que los especialistas verificaran que la atmósfera y las aguas del océano Pacífico ya se encuentran acopladas, una condición que indica que el evento dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad climática.

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Ideam alertó por incremento de las lluvias en varias regiones del país - crédito Ideam
Fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente - crédito Ideam

“Seguramente este Niño va a ser el más fuerte desde el que se tenga registro. Desde 1950 que se tiene registro del fenómeno del niño, este puede ser el más fuerte”, afirmó Gisliane Echeverry, directora del Ideam, citada por Blu Radio.

Los expertos prevén una fase crítica para finales de 2026

La preocupación de las autoridades se concentra en los próximos meses, cuando el fenómeno alcance su mayor intensidad.

Según explicó Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA), las simulaciones actuales muestran un escenario de alta probabilidad para un evento extremo.

“Probabilidad de más del 60 % de que para el fin de año tengamos un fenómeno del Niño muy fuerte que ya esté desarrollado”, señaló el experto, según información publicada por Blu Radio.

Los análisis indican que las condiciones podrían igualar o incluso superar los episodios registrados en 1982, 1997 y 2015, considerados entre los más severos de las últimas décadas.

La directora del Ideam aclaró que los efectos no serán inmediatos ni se manifestarán con la misma intensidad en todas las regiones del país.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que habrá una reducción considerable de las precipitaciones y un aumento generalizado de las temperaturas.

Estas condiciones tendrán un impacto directo sobre la oferta hídrica y sobre actividades económicas que dependen del comportamiento climático.

Sequías, incendios y heladas figuran entre los principales riesgos

El Ideam advirtió que uno de los efectos más importantes será la disminución del agua disponible para diferentes usos en gran parte del territorio nacional.

Según explicó Echeverry, la reducción de las lluvias afectará los caudales de ríos estratégicos como el Magdalena y el Cauca.

Fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente en Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)
Fenómeno de El Niño ya comenzó oficialmente en Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)

La situación también incrementará el riesgo de incendios forestales y podría provocar heladas en zonas de alta montaña.

Aunque estos eventos pueden parecer contradictorios, los expertos explican que las noches despejadas características de El Niño favorecen el descenso extremo de las temperaturas en algunos sectores.

De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las autoridades consideran que los efectos asociados al fenómeno obligarán a reforzar las medidas de prevención y a realizar un seguimiento permanente de las condiciones climáticas.

La alerta se produce en momentos en que el país ya enfrenta un aumento sostenido de las temperaturas y cuando diferentes sectores, entre ellos el energético y el agrícola, han comenzado a preparar estrategias para enfrentar una eventual prolongación de las condiciones de sequía.

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