Militares ecuatorianos resultaron heridos en combate con grupo armado cerca de la frontera con Colombia: Ejército reporta posibles bajas

Militares ecuatorianos . REUTERS/Cesar Munoz

Dos militares ecuatorianos resultaron heridos durante un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en una zona de minería ilegal ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. El Ejército de Ecuador informó además que, de manera preliminar, existen indicios de que también habría personas fallecidas y heridas entre los atacantes, aunque no precisó el número de víctimas.

El hecho ocurrió en el sector de Taruka, en el municipio de Cascales, mientras las Fuerzas Armadas desarrollaban operaciones relacionadas con el denominado “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales. Según las autoridades, los soldados realizaban labores de patrullaje cuando fueron atacados con disparos.

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Tras la agresión, los uniformados respondieron utilizando la fuerza de manera legítima y progresiva, de acuerdo con los protocolos establecidos por la institución militar. Los dos militares heridos fueron evacuados para recibir atención médica.

Soldados ecuatorianos . EFE/ Carlos Durán Araújo

De acuerdo con el Ejército ecuatoriano, la operación se desarrollaba en una zona donde se adelantan actividades ilegales relacionadas con la extracción minera.

La institución señaló que las tropas fueron sorprendidas por hombres armados y que, posteriormente, repelieron el ataque.

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en una región estratégica debido a su cercanía con Colombia y a la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

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Ejército mantiene ofensiva contra grupos criminales

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que las operaciones militares en esa región continuarán.

El Ejército recordó que estas acciones se han intensificado desde enero de 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a varias bandas criminales.

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Desde entonces, las Fuerzas Armadas han aumentado los operativos contra grupos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

La institución militar explicó que la presencia de estos grupos en zonas fronterizas representa uno de los principales desafíos de seguridad para el país.

Aunque el Ejército no reveló la identidad de los civiles armados involucrados en el enfrentamiento, sí indicó que la operación se mantiene en desarrollo y que las autoridades continúan verificando lo ocurrido.

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Noboa ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia

En los últimos meses, el presidente Daniel Noboa ha ordenado fortalecer los controles militares en el norte del país.

Soldados ecuatorianos . EFE/José Jácome

El mandatario ecuatoriano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por las actividades criminales que operan en las zonas limítrofes y ha señalado que, a su juicio, Colombia no actúa con suficiente contundencia frente a estas amenazas.

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Como parte de esa estrategia, Ecuador ha incrementado la presencia de tropas en la frontera y ha intensificado las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

El enfrentamiento registrado en Sucumbíos se produce en medio de ese contexto y vuelve a poner de relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Ecuador en las áreas cercanas al territorio colombiano.

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Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre las personas que habrían resultado muertas o heridas dentro del grupo armado y señalaron que las investigaciones continúan.