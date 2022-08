‘Bichota’ sobre ruedas: Tatiana Calderón, la primera y única mujer colombiana en disputar la Fórmula 2

Francorchamps (BEL), AUG 26 - 28 2022 - Belgium Grand Prix at Spa-Francorchamps. Tatiana Calderon #23 Charouz Racing System © 2022 Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency

Con 29 años de edad, Tatiana Calderón ha corrido en los circuitos más importantes del mundo, resaltando como símbolo del empoderamiento femenino y siendo la representación colombiana en la Fórmula 2. Si bien, en el asfalto es difícil verla por la velocidad con la que corre, en esta oportunidad la piloto dejo ver a la mujer que hay tras volante de su carro, destacando su alianza con la cantante del género urbano Karol G.

La colombiana regresó a la Fórmula 2 y ya compite en Europa con el Charouz Racing System, hecho que ha sido celebrado por sus seguidores, quienes esperan verla hasta el final de temporada. Tatiana Calderón, la primera y única mujer en participar en esta competencia, habló con Infobae Colombia y dio a conocer importantes detalles sobre su carrera y el devenir de la misma.

Infobae: ¿Considera que aún hay desconocimiento sobre su deporte?

Tatiana Calderón: “Creo que todavía falta mucho por mostrar del automovilismo, porque incluso, todavía hay gente que me pregunta, ¿tú compites solo con mujeres?, y no es así, el automovilismo es mixto, y eso es lo que hace que sea superinteresante y yo creo que, es de los pocos deportes en dónde se puede competir mano a mano”.

Infobae: ¿Qué circunstancias influyen directamente en el automovilismo?

Tatiana Calderón: “Hay muchos factores que influyen en el automovilismo, y es que desafortunadamente por decirlo así, dependes mucho el carro, si el piloto es muy bueno, pero tiene un carro muy regular, no va a lograr ganar nunca, entonces yo empecé realmente porque me encantó la velocidad, la adrenalina, siempre con la convicción de que las mujeres podamos sobresalir en este deporte”.

Infobae: Si bien, es un deporte mixto, ¿hay adaptación exclusiva para los carros de las mujeres?

Tatiana Calderón: “En la parte física, por ejemplo, hay diferencias entre hombres y mujeres, no es que a nosotras nos sirva todo lo que ponen los hombres en un carro, la ergonomía, la forma, en cómo tenemos que entrenar, porque nuestros cuerpos son diferentes, entonces ha sido muy difícil cambiar la percepción que a veces tiene la gente de este deporte, es algo que lleva muchos años ahí y que no se ha visto una mujer en muchas de las categorías”.

Infobae: Teniendo en cuenta lo explicado, ¿qué papel juega Tatiana en la adecuación del carro de competencia?

Tatiana Calderón: “Esto está diseñado para hombres, pero también pueden competir mujeres, realmente es algo que a mí me ha tocado en mi carrera, siempre he sido la que ha dicho: “cámbiame esto en el carro”. Cuando uno presiona el freno debe dar un patadón con el pie izquierdo, y si tú no le estás pegando al freno con la planta del pie, sino con los dedos porque tienes un pie más chiquito que el resto, simplemente te toca modificar para poder tener la misma palanca que la persona que calza más que tú, todo eso me ha tocado a mí porque hay estudios y no hay mujeres que hayan llegado al nivel que he llegado”.

Infobae: El sueño de la Fórmula 1 sigue latente, y Tatiana Calderón es muestra de que se pueden lograr las cosas, ¿cómo ha sido el proceso?

Tatiana Calderón: “Ninguna mujer ha corrido en Fórmula 2, yo he sido la primera y es que los carros son más físicos, aquí hay más exigencia, es justo para entrar a Fórmula 1 y todo esto me ha tocado a mí, averiguando, viendo cómo lo hago, lo pruebo y si se me dan las cosas para estar a un nivel distinto”.

Francorchamps (BEL), AUG 26 - 28 2022 - Belgium Grand Prix at Spa-Francorchamps. Tatiana Calderon #23 Charouz Racing System © 2022 Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency

Infobae: Suena utópico y maravilloso que haya sido la primera mujer en llegar a la F2, ¿considera que usted juega un papel fundamental para las nuevas generaciones?

Tatiana Calderón: “Yo quiero a futuro facilitar para que más niñas no tengan que pasar por la en las barreras que yo pasé, y con experiencia que cada vez tengamos más y estemos más cerca de las mejores categorías del mundo, pero se requiere de mucha paciencia y de muchos estudios hechos por mi parte, esto es de probar, fracasar y levantarse”.

Infobae: ¿Qué requiere para llegar a la Fórmula 1?

Tatiana Calderón: “Este deporte además de uno tener el talento y el apoyo y demás factores, pues solo hay 20 asientos en el mundo en la Fórmula 1 y hay muchos pilotos que tienen entrar ahí”.

Infobae: Karol G apareció de manera sorpresiva y en este caso le aporta un plus a la cooperación entre mujeres, ¿le sorprendió su apoyo?

Tatiana Calderón: “Sinceramente, yo siempre he sido fan de ella, no solo de su música, sino lo que Karol representa como mujer, como colombiana y como persona, ella siempre ha creído que se puede con trabajo, con disciplina y con el apoyo de su familia y hace valor a esa súper palabra: ‘Bichota’”.

Infobae: ¿Cuál es su percepción sobre el apoyo de la artista?

Tatiana Calderón: “Yo estaba sin nada y ella creyó en mí, no me conoce personalmente y me ayudó en el momento más difícil de mi carrera, entonces mandar ese mensaje de empoderamiento a la mujer, de mujer apoya mujer, porque hay otras personas en donde si hay patrocinios para el deporte, pero uno no se pone a pensar, ni el 1 % va dirigido a las mujeres, como pasa en Estados Unidos”.

Infobae: ¿Considera que el género femenino necesita mayor apoyo en estos espacios?

Tatiana Calderón: “Ese es un problema que hay en este momento, y entonces es como si tuviese que ser mujer para que a uno lo apoyan en el principio, pero ojalá que se empieza a cambiar. Eso muestra el problema que hay en este momento, tal como lo hemos visto con el fútbol femenino en Colombia, que han sacado la cara las mujeres sin liga, por eso es un mensaje muy bonito y estoy súper agradecida con Karol G y todo su equipo”.

Infobae: ¿Qué mensaje puede enviarle a quienes sueñan con ser algún día una ‘Tatiana Calderón’?

Tatiana Calderón: “Al final quiero dar un mensaje muy importante; y es que en la mesa hay un asiento para las mujeres, para la idea es que cada vez haya más asientos y hacer esa mesa mucho más grande, si algo me ha enseñado mi carrera es que cuando uno quiere algo y tiene su pasión, al fin el universo hace maravillas para ponerlo a uno en el camino que es. Quiero inspirar, recordarles que no hay nada imposible y que ojalá mi historia, ayude a que se convencen ellas mismas de que todo es posible”.

SEGUIR LEYENDO: