Carolina Cruz revivió difíciles momentos de Salvador tras un año de su primera cirugía

Carolina Cruz recordó la intervención que le hicieron a su hijo Salvador hace un año para salvarle la vida. Tomada de redes sociales.

Carolina Cruz se ha ganado el corazón de sus seguidores por cuenta de las constantes apariciones en compañía de Salvador, demostrando que el amor de madre puede contra todos males y vence el cansancio. Sin embargo, su nombre ha estado en los diferentes portales del corazón por cuenta de su separación del actor Lincoln Palomeque.

Asimismo, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram cada uno de los momentos que atravesó con Salvador, su segundo hijo, que nació con un quebranto de salud que hizo que su cabecita se llenara de líquidos, que hicieron que esta creciera más de lo normal para un niño de su edad. Por esa razón, el menor debió ser intervenido quirúrgicamente para corregir esta enfermedad.

Cabe recordar que todo esto ocurrió cuando el menor tenía apenas tres meses de nacido, por lo que debió esperar un poco más para tomar la decisión de intervenirlo.

La también modelo compartió recientemente cómo hace un año estaba en la clínica acompañando a su hijo, quien además inspiró a Carolina Cruz a crear la fundación que lleva por nombre ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’, con la que ha apoyado a madres que atraviesan por su misma situación y no cuentan con recursos económicos para los servicios médicos que necesitan sus hijos.

En el carrete de imágenes que compartió la presentadora de ‘Día a Día’ se ve al pequeño recostado en una de las camillas de la Clínica Santa Fe, momentos previos a que ingresara a la sala de cirugía.

“Hoy, hace exactamente un año estábamos en la Fundación Santa Fe esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos. Te entregué en los brazos de todo el equipo médico del hospital (los mejores) y nuestro ángel Kemel Ahmed Ghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la FE puesta en DIOS, que todo estaría bien”, fue el texto con el que la presentadora acompañó las imágenes del menor.

Sumado a estos agradecimientos, la exreina indicó que siempre tuvo en las oraciones la salud de su bebé, en las que pedía constantemente que todo estuviera bien durante la cirugía tendiendo en cuenta su corta edad y el cuidado del proceso de recuperación.

Para finalizar el mensaje de agradecimiento, Carolina Cruz abrió su corazón y señaló que siempre estuvo presente observando cada etapa del procedimiento, así como en la recuperación de Salvador Palomeque Cruz y cómo ha crecido sano, con todas sus habilidades motoras en orden.

“Hoy, un año después te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me SALVASTE, SALVADOR. Gracias MATI por ser el MEJOR HERMANO Y PARTNER del mundo, tu sí que has sido el maestro mayor, amoroso, empático, leal, fiel, eres de otro mundo. Nunca duden, nunca pierdan la FE, Los milagros existen y DIOS siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena”, concluyó la presentadora en su cuenta de Instagram.

Carolina Cruz recordó que hace un año estaba junto a su hijo Salvador viviendo el proceso de la cirugía para eliminar el líquido cefalorraquídeo que tenía en exceso en su cabecita. Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

Las reacciones en su publicación estuvieron acompañadas de emotivos mensajes de sus seguidores, entre los que se encontraba su gran amiga Claudia Bahamón, quien escribió: “Te quiero Tits. Me salvaste, Salvador es lo que me queda de esta historia que de manera generosa has compartido con todos. Porque Salvador nos salva a todos con su valentía!”. Otra de las que le expresaron su apoyo fue la presentadora del Desafío ‘The Box’, Andrea Serna, quien mencionó que la acompañaron durante el proceso y vieron la evolución del pequeño: “Lo hemos vivido, un proceso de mucha fe, Caro, y de ese amor de madre, infinito, incalculable”.

