Jéssica de la Peña, presentadora colombiana. Foto: Instagram @jessdelapena

Probablemente nadie se ha salvado de tener algún despiste en su vida, ya sea en el trabajo, con la fecha de aniversario de matrimonio, con alguna situación familiar o cualquier tipo de evento. Las posibilidades son múltiples. Sin embargo, en el caso de Jéssica De la Peña, la presentadora tuvo una confusión con la fecha de realización del bautizo de Cayetana, la hija de su colega Andrea Jaramillo.

Pero su despiste fue más allá, la también periodista no solo confundió la fecha del bautizo, sino que planeó todo un viaje a Barranquilla en el día equivocado, hizo arreglar a su esposo y ella misma se maquilló desde muy temprano para el evento. Ya con todo listo, hasta con las maletas preparadas, se enteró que el evento se desarrollaría una semana después. De este modo, desde sus Historias en Instagram Jéssica De la Peña empezó por expresar:

“Esta historia tengo que contarla. Andrea Jaramillo va a bautizar a Cayetana y yo ya tenía listo todo: Me maquillé, me arreglé, vestido listo, pelaos listos, marido listo y de repente Andre me responde en el chat algo que le había preguntado ayer, y le digo yo: -Bueno, al fin que te pusiste, yo ya voy saliendo para Barranquilla, recojo el vestido y me voy- y me llama y me dice: -Annaís, mi segundo nombre, ¿cómo así? si el bautizo es el próximo fin de semana-”.

El despiste de Jéssica de la Peña con el bautizo de la hija de Andrea Jaramillo: “Esta historia tengo que contarla”

Por la gestualidad de la presentadora al recordar su despiste, aparentemente quedó de una sola pieza cuando Jaramillo le aclaró al fecha del bautizo de su hija. A su vez, mientras narraba los hechos, escribió sobre sus InstaStories que se rió mucho con su colega sobre lo sucedido. Pero más allá de las risas con la presentadora, por otro lado, De La Peña no sabe si sentirse preocupada ante semejante confusión que tuvo.

“¡No sé si reírme, llorar o preocuparme! mi esposo divino me dice que es que me ocupo de muchas cosas y que también tengo bastantes en la cabeza”, redactó sobre las imágenes.

Como conclusión, Jéssica De la Peña explicó que se “enredó” y hasta se comparó con ‘Dory’, uno de los personajes principales de la película animada ‘Buscando a Nemo’ (2003), que olvida todo cada segundo.

“Tengo que aprovechar este maquillaje de hoy. No sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. Ustedes me explican, soy ‘Dory’ la de ‘Nemo’”, bromeó finalmente.

Jéssica De La Peña también es amiga cercana de Carolina Cruz y Andrea Serna:

Vale la pena mencionar que tanto Jéssica De La Peña como Andrea Jaramillo se desempeñan como presentadoras en Noticias RCN. Por otro lado, si se habla de colegas, De la Peña tiene varias amigas dentro de su mismo campo laboral, por ejemplo, Carolina Cruz y Andrea Serna. En el pasado, ambas presentadoras también hicieron parte del Canal RCN, aunque actualmente la audiencia colombiana las puede ver plasmando su talento en Caracol Televisión.

De hecho, en junio pasado las tres estuvieron de viaje y la periodista escribió sobre su amistad con Cruz y Serna: “¡La felicidad de tener amigas de verdad, verdad! ¡Esas que te llenan el corazón! Qué fin de semana tan espectacular, lleno de recarga, actualización, chismes, risas, en fin.. de todo un poco. ¡Las adoro!”, publicó en su cuenta de Instagram en conjunto con tres fotografías en las que posan las tres en la playa.

